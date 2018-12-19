Ольга Назарова: По аккаунтам девчонок в соцсетях видно, что эта победа стала для них исторической 3 19.12.2018, 21:02

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Ольга Назарова

Экс-биатлонистка сборной Беларуси прокомментировала выступление белорусок на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Экс-биатлонистка национальной сборной Ольга Назарова прокомментировала выступление белорусской женской команды на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Слова эксперта прозвучали в программе "Огневой рубеж" на телеканале "Беларусь 5", передает pressball.by.

- Радует положительная динамика результатов Ирины Кривко. У нее появляется уже больше уверенности. Отрадно, что она уже взяла на себя бремя лидерства. Этот сезон постолимпийский, и хочется пожелать тренерскому штабу, возможно, подумать над тем, чтобы дать в этом сезоне Ирине восстановиться и физически, и морально. Видно, насколько она заряжена. Потому что она в любом состоянии готова бежать и показывать себя во всей красе.

- Как оцените выступление нашего квартета в эстафете?

- Видно, по аккаунтам девчонок в соцсетях, насколько исторической стала эта победа для них. Девочки раскрылись. Видно, что они светятся от счастья и готовы идти вперед. Они почувствовали дух лидерства. Вполне показали, что наша четверка вполне конкурентоспособна. Отдельно хотелось бы поблагодарить нашу сервис-группу. Думаю, наши ребята были бы там в тройке призеров. Однозначно.