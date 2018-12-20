Российский МиГ-29 уронил топливные баки при взлете 4 20.12.2018, 18:42

1,657

Инцидент произошел при взлете истребителя с аэродрома в Ейске.

Российский военный самолет уронил подвесные топливные баки при взлете с аэродрома в Ейске. В местной администрации РБК сообщили, что при аварии никто не пострадал.

«Баки с топливом МиГ-29 действительно упали на территории Ейского городского поселения, но упали в промышленной зоне, поэтому ни люди, ни инфраструктура не пострадали. В настоящее время органы прокуратуры и СК проводят проверку. В результате происшествия угрозы возгорания также не было. Под охрану баки взяла военная комендатура», — сказал начальник отдела ГУ и ЧС администрации муниципального образования Ейский район Виталий Часовских.

В свою очередь «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО) сообщил, что баки потерял самолет, взлетевший с аэродрома Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в Ейске.

«Произошла утеря дополнительных подвесных топливных баков. Разрушений и пострадавших в результате инцидента нет. По данному факту проводится разбирательство», — сообщил штаб ЮВО.

Подвесные топливные баки используются для увеличения дальности полета.