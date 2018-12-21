СМИ: Трамп приказал вывести часть американских войск из Афганистана

СМИ: Трамп приказал вывести часть американских войск из Афганистана1
- 21.12.2018, 9:55
Решение было принято одновременно с выводом военных из Сирии.
Президент США Дональд Трамп и его ближайшее окружение приняли решение о выводе основной части американских войск из Афганистана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
Информацию об этом подтверждают и собеседники агентств Reuters и CNN, сообщает nv.ua.
Отмечается, что такое решение Трамп принял одновременно с решением вывести войска из Сирии.
По словам источника CNN в военной области, Штаты выведут из Афганистана около семи тысяч военных. Сейчас планирование вывода войск в процессе реализации. Он также отметил, что вывод такого количества военных может занять "месяцы".
Численность воинского контингента США в Афганистане составляет 14 тысяч человек. Они как обучают афганских коллег, так и принимают участие в отдельных контртеррористических операциях против террористических группировок, таких как Исламское государство и Талибан.
Напомним, 19 декабря в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками Исламского государства в Сирии.
Численность контингента США в Сирии составляет около двух тысяч военнослужащих.