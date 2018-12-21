СМИ: Трамп приказал вывести часть американских войск из Афганистана 1 21.12.2018, 9:55

ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: REUTERS

Решение было принято одновременно с выводом военных из Сирии.

Президент США Дональд Трамп и его ближайшее окружение приняли решение о выводе основной части американских войск из Афганистана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Информацию об этом подтверждают и собеседники агентств Reuters и CNN, сообщает nv.ua.

Отмечается, что такое решение Трамп принял одновременно с решением вывести войска из Сирии.

По словам источника CNN в военной области, Штаты выведут из Афганистана около семи тысяч военных. Сейчас планирование вывода войск в процессе реализации. Он также отметил, что вывод такого количества военных может занять "месяцы".

Численность воинского контингента США в Афганистане составляет 14 тысяч человек. Они как обучают афганских коллег, так и принимают участие в отдельных контртеррористических операциях против террористических группировок, таких как Исламское государство и Талибан.

Напомним, 19 декабря в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками Исламского государства в Сирии.

Численность контингента США в Сирии составляет около двух тысяч военнослужащих.