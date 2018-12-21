AP: Американский атомный авианосец вошел в Персидский залив 1 21.12.2018, 22:38

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Фото с сайта megaobzor.com

Ранее власти Ирана угрожали перекрыть Ормузский пролив, который ведет в Персидский залив.

Американский атомный авианосец John C. Stennis в пятницу, 21 декабря, вошел в воды Персидского залива вместе с сопровождающей его группой кораблей, сообщает РБК со ссылкой на агентство Associated Press (AP).

Как отмечает агентство, американских авианосцев не было там с мая, когда президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из ядерного соглашения с Ираном.

По данным агентства, группу во главе с авианосцем сопровождали корабли иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые запустили дрон и провели тестовые стрельбы вдали от авианосца.

Ранее власти Ирана вновь стали угрожать перекрыть Ормузский пролив, который ведет в Персидский залив.

John C. Stennis был введен в состав американского флота в 1995 году, численность его экипажа составляет более 5,6 тыс. человек, на корабле установлены два атомных реактора. Он может перевозить до 90 самолетов и вертолетов. В частности, на нем используются палубные истребители-бомбардировщики F/А-18, самолеты радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18, многоцелевые палубные вертолеты SH-60 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Grumman E-2.