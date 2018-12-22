Власти боятся социальных бунтов 15 22.12.2018, 12:05

6,132

Алесь Евсеенко

Против активистов оппозиции фабрикуют уголовные дела.

Таким образом власти мстят активным участникам прошлогодних уличных акций и пытаются нейтрализовать их накануне новых протестов, заявил в интервью bnknews.org лидер Белорусского Национального Конгресса в Гомеле Алесь Евсеенко.

— На протяжении нескольких последних месяцев внимание властей и спецслужб к нам выросло в разы. Одновременно с милицией к преследованию активистов и сторонников БНК подключились другие силовые ведомства, администрация, коммунальщики и т. д.

Ярким примером может быть ситуация с Геннадием Подольницким — лидером организации «Самопомощь», коорая входит в БНК. Он активно занимался защитой людей от произвола и нарушения законов со стороны местных чиновников — помогал писать жалобы, обращения, заявления в суды. Подольницкий создавал кучу проблем для чиновников, вскрывал их злоупотребления, темные дела. У него проходили обыски, забирали оргтехнику. Недавно бросили в «психушку» из-за того, что он лично планировал передать жалобы и обращения людей Лукашенко, который должен был в то время приехать в Гомель. На суды над ним не пускают людей.

Только на протяжении последнего месяца активисту, который, кстати, является инвалидом второй группы, накануне морозов обрезали газ в частном доме по абсолютно надуманным причинам. Также ему дали большой штраф за то, что он якобы отказался заключить договор со «Спецкоммунтрансом» на вывоз мусора.

— Известно, что сейчас многих активистов, в том числе и вас, вызывают в милицию под надуманным предлогами.

— Да, вызывали меня, Бориса Аникеева, того же Геннадия Подольницкого, других людей — якобы для того, чтобы снять отпечатки пальцев, которые у них и без того есть. К моей жене приходили на работу, требовали, чтобы она «повлияла на мужа», вызывали к директору. Моего сына, Франтишка, вызывали на основании того, что его отпечатки пальцев якобы нашли на фальшивых деньгах. При этом, сотрудники милиции не скрывают, что у них есть приказ сейчас «проверить всех активистов, неблагонадежных».

— Сейчас за решеткой находится ваш известный блогер, Максим Филиппович. Он объявил голодовку в знак протеста против незаконного решения суда?

— Да. Над Максимом только на протяжении этого месяца прошли три суда по фальсифицированным обвинениям. Два заседания закончились приговорами, получил 18 базовых штрафа и 14 суток ареста по обвинению в «мелком хулиганстве». На самом деле он просто вступился в магазине за людей, которым хамил один из посетителей и сам вызвал милицию. Оказался «виновным». Пока Филиппович на сутках, фабрикуется еще один иск, возможно уголовное дело. Его обвиняют в препятствовании деятельности государственной службы.

— С какими проблемами еще сталкиваются активисты?

— Власти пытаются создать проблемы многим на всех уровнях. Вот еще один случай. Наша активистка Наталья Козлова живет под Гомелем в деревне Романовичи Луковского сельсовета. У нее просто забирают участок. Приходили милиционеры, работники сельсовета, прямо сказали: Жить тебе здесь не дадим.

— Почему о большинстве этих инцидентов почти нет информации?

— К сожалению, в последнее время правозащитники и журналисты независимых СМИ дистанцируются от нашей деятельности. Переключаются на более безопасные темы — культуру, например. На все три суда по Филипповичу приглашали журналистов и правозащитников — никто не пришел. Причина такого отношения мне неизвестна.

— С чем вы связываете такое повышенное внимание властей к активистам и лидерам оппозиции в Гомельской области?

— У нас все-таки были одни из самых массовых протестов в прошлом году. Сейчас проблем еще больше, недовольство людей сильнее. Область приграничная — многие едут на заработки в Россию, знают, как живут люди в Украине. Власти боятся социального взрыва, ждут бунтов, боятся выхода людей на улицы и даже особо не скрывают этого страха.