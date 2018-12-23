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Warrior Maven: Армейская артиллерия США превосходит российские аналоги

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  • 23.12.2018, 13:36
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Фото: Звезда

Вашингтон достиг нового технического прогресса в этой области.

Американские военные получили возможность стрелять 155-миллиметровыми снарядами на расстояние до 62 километров. Таким образом они сделали существенный шаг в направлении цели превзойти огневые возможности вооружений, которым пользуется Россия и Китай, пишет издание Warrior Maven (перевод – inosmi.ru).

«Мы удвоили радиус действия нашей артиллерии на полигоне Юма», — рассказал журналистам на ежегодном симпозиуме Ассоциации армии США генерал Джон Мюррей, который руководит подразделением по разработке и модернизации вооружений армии США. До этого времени артиллерийские гаубицы M777 или американские самоходные гаубицы могли поразить цель на расстоянии до 30 километров. Поэтому удвоение этого показателя стало серьезным скачком в наступательных возможностях страны.

Мюррей не скрывал, что целью проделанной работы в направлении расширения радиуса действия артиллерийских орудий в первую очередь было получение тактического преимущества над Россией и Китаем. При этом, он напомнил о российском вторжении на Украину, которое стало для американских военных «сигналом к пробуждению». Мюррей объяснил, что российское вооружение, тактика и интеграция военных средств вызвали особое беспокойство у командиров американской армии.

«На Украине мы видели сочетание беспилотников с артиллерией. Дроны использовались как наводчики. Российская организационная структура и тактика стали сигналом к пробуждения для нас. Поэтому мы стали искать более серьезную стратегию», — сказал американский военный.

Стратегия Вооруженных сил США по модернизации боевых машин (ERCA) от 2015 года особенно подчеркивает то, как Россия использует передовое вооружение и бронемашины на Украине. «Россияне используют против Украины свои передовые танки включая Т-72Б3, Т-80 и Т-90. Все они способны стрелять 125-миллиметровыми боезарядами в сочетании с противотанковыми и противовертолетными ракетами в радиусе шести километров. Они оснащены современными системами защиты, включая активную броню определенных моделей», — говорится в стратегии.

ERCA — одна из целого ряда текущих инициатив, нацеленных на получение преимущества над российским вооружением. Вооруженные силы США сейчас работают над прототипами артиллерийского оружия большого калибра. В частности, речь идет о модификации мобильной гаубицы М777А2. Согласно проектным данным, она будет иметь радиус действия свыше 70 километров. «Когда речь идет об удвоении дальности стрельбы, нужен ствол подлиннее и калибр побольше. Мы будем использовать более крупные боеприпасч для расширения радиуса действия гаубиц. Мы обновляем сплав, меняем гидравлику, чтобы решить проблему увеличенного давления, и используем новый прямоточный реактивный двигатель для снарядов. Это похоже на ракету», — сказал неназванный разработчик оружия для американской армии.

В Вооруженных силах США также уточнили, что в рамках инициативы ERCA также разрабатывается пушка XM907 и ракетные снаряды XM1113, а также заряды XM654, новые системы автоматической перезарядки и контроля огня.

В настоящее время ERCA сконфигурирована для стрельбы из самоходной гаубицы M109a8. ERCA изменяет стратегические расчеты сухопутной войны в ряде ключевых аспектов. Эта концепция предназначена для увеличения возможностей механизированных сил и наступающей пехоте. Более дальний и точный огонь может поразить концентрацию войск противника, линии снабжения и оборудование, необходимое для скоординированной атаки, позволяя наземным силам избежать вражеского огня.

70-километровая дальность стрельбы, по любым оценкам, является существенным скачком вперед для артиллерии; когда управляемые GPS высокоточные 155-мм артиллерийские снаряды, такие как «Экскалибур» появились на вооружении около десяти лет назад — его дальность удара была равна примерно 30 километрам. Самоходная гаубица, способная поражать цели на расстоянии 70 километров, ставит оружие на один уровень с некоторыми из передовых ракет, таких как высокоточная управляемая реактивная система залпового огня, которая также достигает 70 километров.

В современном мире, где соперники ближнего и меньшего уровня все чаще обладают высокоточным оружием, технологией C4ISR большей дальности и беспилотным оружием, увеличение дальности стрельбы является повсеместным трендом. Нарушения Россией Договора о РСМД, новые средства ПВО С-500, новые танки «Армата» и быстро растущий флот беспилотных летательных аппаратов, — все это вызывает озабоченность у разработчиков вооружения армии США. На самом деле, разработчики подчеркивают, что программа ERCA, по крайней мере частично, предназначена для того, чтобы позволить армии превзойти российское оружие.

Новейшая российская гаубица 2С33 Мста-СМ2 способна поразить радиус на расстоянии более 40 км, что значительно превышает 25-километровую дальность 2С19 Мста, поступившей на вооружение в конце 1980-х годов, по данным globalsecurity.org. Гаубицы 2С19 Мста-С оснащены автоматизированной системой управления огнем с повышенной скорострельностью, цифровыми электронными картами, баллистическими компьютерами и системами спутниковой навигации, говорится в сообщении.

Поэтому, используя простую математику, можно утверждать, что ERCA, способная поражать цели на расстоянии в 70 км, по-видимому, значительно превосходит современную российскую гаубицу Мста-С, имеющую дальность стрельбы 40 км.

В то время как разработчики оружия приветствуют возможность более ведения более дальнего и точного артиллерийского огня, они также признают, что его эффективность зависит от дальнейшего развития датчиков, управления огнем и целевой технологии. «Только потому, что я могу стрелять дальше, это не значит, что я решаю проблему. Я должен найти нужную цель. Мы хотим быть в состоянии поразить движущиеся цели и цели, скрытые особенностями ландшафта», — сказал разработчик оружия.

В рамках параллельных усилий армия также разрабатывает адаптацию к существующим 155-мм снарядам,которая расширит дальность еще на 10 км до 40 км.

В новом снаряде XM1113 использована технология реактивной ракеты. XM1113 использует большой высокопроизводительный ракетный двигатель, который обеспечивает почти в три раза большую тягу по сравнению с устаревшим M549A1 RAP. Его внешний профиль также был оптимизирован для снижения сопротивления, чтобы достичь 40 с лишним километров при стрельбе из существующих полевых 39-калибровых 155-мм систем вооружения.


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