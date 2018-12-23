Леонид Заико: Лукашенко должен окончательно уйти выращивать арбузы и картошку 6 23.12.2018, 19:50

2,312

Леонид Заико

Тогда страна наша станет почетной и уникальной.

Острый кризис белорусско-российской интеграции, лишение Беларуси статуса нефтяного эмирата, опасное накопление долгов, кондовый уровень управления госактивами и ресурсами на фоне глубокого демографического кризиса ставят перед руководством страны очень серьезные задачи. Одна из главных - как обеспечить финансирование регионов в условиях жестких бюджетных ограничений. Надрыва в ситуацию добавляют две политические кампании на носу. Парламентские и президентские «выборы» даже в белорусском усеченном формате предполагают активизацию диалога бизнеса и общества. Нужно объяснить людям, почему не получается с 500-долларовой зарплатой, не работают инвестиционные и интеграционные проекты («союзное государство», ЕАЭС, СНГ, «Великий камень», промышленная модернизация и т.д.), в глубоких убытках АПК, госзаказ оброс коррупцией, а Минздравгейт показал все высокомерие и опасность для обыкновенного человека государственных социальных монополий. Когда национальный пирог для дележа скукоживается, центр решил с барского плеча дать регионам… больше полномочий. Денег нет, а полномочия - пожалуйста, чтобы власть была ближе к человеку. Чтобы за тунеядцев, рост тарифов на ЖКУ, неподъемные налоги отгребал не президент с Совмином, а местный исполком. Такое хитрое предложение сформулировал «серый кардинал» белорусской вертикали Михаил Мясникович.

Об этом говорит «БелГазете» руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

- В начале декабря с неожиданным заявлением выступил председатель Совета Республики Нацсобрания Михаил Мясникович: «Нужно создавать условия для того, чтобы оторвать [людей] от кухонь, оторвать от телевизоров, от вредных привычек и присоединить к такому созидательному процессу, который позволяет максимально самообеспечением заниматься в рамках своего дома, деревни, микрорайона. Сочетание сильного государства и умной, основанной на законодательстве самоорганизации, децентрализации позволяет более успешно решать все вопросы современного гражданского общества».

- Ну и что тут странного? Посмотрите материалы XXVI, XXVII или XXI съездов КПСС. Там именно так писали. Михаил Владимирович, наверное, просто заглянул в книжку, которая пылилась на стеллаже.

- Так сказать, смахнул пыль с истории. Он заявил, что «тот огромный массив активных людей, которые у нас есть на местах, - его нужно вовлечь в вопросы самоуправления». Правда, при этом сделал вот такой посыл: «Иногда самоуправление связывается с децентрализацией власти. Но не надо тут ничего пугаться. Децентрализация - это процесс управляемый, основанный на национальном законодательстве». Зачем? Может, чтобы Александр Лукашенко не подумал, что он призывает к анархии или, не дай Бог, к демократии?

- Все правильно. Децентрализация пуганула даже такого крепкого мужчину, как генерал де Голль. Когда где-то в церкви из пулемета стали стрелять, он остался стоять, когда все легли. И тот сказал: пошли вы все к черту, когда в 1968г. начались выступления студентов, они требовали децентрализации. Децентрализация разрушает центральную власть.

Если посмотреть на процессы, происходящие в мире, то чем выше степень развитости, цивилизованности страны, тем больше возрастает роль отдельного человека. В марксистской науке это называлось «возрастание субъективного фактора в истории». Это материалы съезда. Михаил Владимирович помнит материалы съездов КПСС. Они - источник его рекомендаций и предложений. Понимаете, раньше заставляли учить материалы съезда. А теперь раз - и они вылезают.

Простым людям, которые смотрели, как партократы делают из страны очередную жертву строительства большого коммунистического заповедника, всегда говорили, что они - главная, центральная фигура в истории. Вы на местах - Вася, Петя, Ваня - и есть центр нашего коммунистического общества. Это была теоретическая посылка. Чем дальше, тем больше возрастает роль субъективного фактора. Скажем, Сталин говорил: чем дальше развивается социализм, тем больше обостряется классовая борьба. После Сталина стали уже говорить, после Хрущева, при Брежневе, что чем дальше строим коммунизм, тем больше возрастает роль личности. Теперь коммунизм закончился. Чем дальше мы создаем цивилизованное общество, чем больше возрастает роль рыночных отношений. Чушь собачья. Чем дальше мы строим общество, тем больше возрастает роль местных творческих людей. Это Михаил Владимирович озвучил тезис. Это первомайские призывы ЦК КПСС.

- Почему именно сейчас?

- Один очень известный политик всех времен и народов, но не Сталин, конечно, мне сказал: Федорович, представляешь, бывает, скажешь журналистам какую-то фразу, не придав ей значения, а они потом начинает там такой потаенный смысл искать, они ее так лабузят туда-сюда, я сижу, слушаю и думаю - какую такую сермяжную правду я сказал, какие тонкие мысли они обнаруживает в моей случайно оброненной фразе?

Вот вы не знаете материалов XXII съезда КПСС 1961г. Что знает любой дядька или любая тетька старше 60 лет, которые учились в советское время? Они знают непреложную истину - государство при коммунизме будет заменено общественным самоуправлением. Михаил Владимирович - прекрасный проводник коммунистической идеи в настоящее время. На место государства приходит общественное самоуправление.

- Как Лукашенко сказал по поводу правительства: я за экономику не отвечаю - у нас есть правительство, я за деньги и инфляцию не отвечаю - у нас есть Нацбанк. Сейчас он говорит: я разве отвечаю за пенсии, за школы, за больницы, за дороги, за грибы и ягоды? Это все местная власть. А попробуй назначить хоть какого-нибудь начальника департамента, министерства без согласования с Лукашенко. Не получится.

- Что вы хотите от Лукашенко? Во-первых, его достали всеми этими инновациями, потому что он говорит: я знаю, роботы, программирование - все это важно. Достали, не об этом надо говорить сейчас. Надо говорить о том, что белорусы не хотят жить в своей стране - уматываются.

- 25 лет вас игнорировали напрочь, вас не слушали на выборах, вас не слушали по ТВ, вам по зомбо-ящику рисовали картинку в стране, которой должна быть ваша родина, но это была какая-то другая, мифическая картинка из мыльной оперы. И людям просто надоело - это не моя страна, решили они, и начали толпами уезжать.

- Они делают это правильно - идет процесс децентрализации на уровне мирового сообщества. В Европе очень умно подумали - они стали делать кластеры. Сама Европа, центр, там где-то есть часть Франции, часть Германии, они попытались найти точки притяжения. То есть создать новую картину Европы, исходя из аллокации ресурсов, промышленности, направления. Причем уже не имеет значения - это будет часть Голландии или часть Дании. Идет очень сильный процесс перераспределения векторов развития и векторов активизации развития. А люди на местах гораздо более мобильны, они ближе знакомы с ситуацией в регионах. А Лукашенко что? У меня вот на улице яма. Что, надо писать Лукашенко: дорогой правитель, у меня на улице яма.

Кстати, заметили, что ям чуть меньше стало? Я предлагаю на 10 лет: если у вас на улице есть какая-то яма, разрешить каждому жителю ее залатать и оставить там свое имя. Красным асфальтом окрашенным. Пусть там будет написано «Лелик».

- Пока вы согласуете это с Мингорисполкомом или местной районной властью, думаю, пройдет очень много времени.

- Не надо ничего согласовывать. Это и есть инициатива местного населения. Я считаю так: есть много вещей, которые надо делать сейчас. Не надо ничего изобретать.

В чем сила местной власти? Еще в советское время меня просветили товарищи из Москвы, которые знали все номенклатурные ходы. Знаешь, кто самый сильный, самый обладающий властью? Председатель облисполкома. Я обалдел. Спрашиваю: почему? Потому что он землей распоряжается. Местные органы власти тоже распоряжаются землей. В России начальство районного уровня все миллионеры, потому как они землю продают. Сначала оформляют на себя, так сказать, под индивидуальное жилищное строительство, а потом этим торгуют. А вы были под Минском? Сколько там стоит закрытых заборами коттеджей и вилл. Кто все это дал? Кто разрешил? Что, у Лукашенко спрашивали? Нет. Облисполком. А на местах, в сельсоветах? Мне говорили: Федорович, берем бутылку с собой, и у нас будет кусок земли размером со Швейцарию.

- Мясникович сейчас пытается продать Лукашенко идею о том, что малый и средний бизнес не развивается - в этом не заинтересованы местные власти, нужно самоуправление. Что самоуправление будет директивно управляться сверху, никакой опасности в этом нет. Вот наше счастье. Оно связано не только с тем, что в 2019г. не будет денег из центра местным властям, в том числе на зарплату учителям и врачам, не будет вообще никаких трансфертов для поддержки штанов местных предприятий. Тогда соберут хурал местных самоуправлений и скажут: вот, ребята, у вас вся власть, берите и ешьте.

- Вы говорите, что не будет денег учителям и врачам. В любом регионе, если там активизируется предпринимательская деятельность, если там пойдет процесс создания каких-то услуг за счет повышения производственной активности, будут расти доходы. И не надо кошмарить бюджет, добиваться еще чего-то. Есть земля - хорошо. Раскиньте мозгами, сделайте скачок в будущее. Объявите вашу зону зоной туристического развития. Вы предоставляете в аренду на 99 лет и 3 месяца землю под кемпинг, под агрогородок. Идей много.

- Лукашенко же на выборность сразу не пойдет. У него же как? У него один конфликт жесткий, жэстачайший - с Кремлем. Едва ли он разрешится в 2019г. С Европой. Он уговаривает немцев, но их уже на мякине не проведешь, они быстро решение принимать не будут. С МВФ тоже. Они рекомендовали ему улучшить состояние управления госсектором, а он ни фига не делает. Совок остается. Какие решения в 2019г., накануне или во время парламентской и президентской кампаний, он мог бы сделать, чтобы мы с вами сказали: да, Лукашенко в этой ситуации поступает правильно, потому что он думает стратегически о том, как сделать Беларусь страной с ВВП в $100 млрд. к 2025г.?

- Ему надо усилить в себе компонент императорского мышления.

- То есть ввести в Беларуси монархию?

- Нет. Помните про одного императора, который ушел от всего и стал выращивать капусту? Когда ему сказали: может, вернешься? Он сказал: смотрите, какую я капусту выращиваю. Так вот, Александр Григорьевич может окончательно уйти выращивать арбузы и бульбу. У нас страна станет такой почетной, такой уникальной страной. Во всем мире ни один глава государства не умеет выращивать арбузы и картошку. Это могло бы быть нашим главным конкурентным преимуществом.