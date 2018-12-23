Ученый РАН о Крымском мосте: Зачем его взрывать, если его все равно смоет 10 23.12.2018, 21:04

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Фото: ТАСС

Старший научный сотрудник Российской академии наук призвал водителей не ездить по Керченскому мосту.

Власти оккупированного Крыма возобновили работу паромной переправы через Керченский пролив, поскольку "что-то знают" о проблемах Крымского моста. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар 22 декабря в стриме на YouTube-канале Vernikov100, передает gordonua.com.

"Идет наблюдение, смотрят, как мост проседает. Мост и должен проседать, это связные грунты, полутвердые глины. Но я получил интересную информацию. С одной стороны, идет просадка свай, на которых стоит этот мост. А с другой стороны, идет "выпор". То есть по закону Архимеда выпирает его с обратной стороны. То есть большое давление выпирает мост кверху. Получаются небольшие величины, но они разнонаправленные", – рассказал ученый.

Медовар отметил, что происходящее – "колоссальная гадость, которая может привести к разрушению основания моста". Он добавил, что за счет частой установки опор моста сечение Керченского пролива сократилось почти в два раза, что привело к увеличению скорости потока воды.

"Как только увеличивается скорость потока, начинается вымывание того, что находится под основанием опор. Об этой проблеме я как-то раньше не задумывался. Это задача гидравликов, океанологов, которые понимают, к чему приводит увеличение скорости течения. Теперь будем смотреть еще с этой стороны, насколько пойдет размывание основания, потому что там не гранит, а полутвердые опещаненные водонасыщенные глины, которые, конечно, будут вымываться", – подчеркнул он.

Ученый добавил, что в России напрасно нагнетают истерию, что украинские диверсанты хотят взорвать мост.

"Ну зачем его взрывать, если его все равно смоет рано или поздно? Оставьте его уже в покое и ждите, что там произойдет дальше. Единственное, что не надо по нему ездить. Раз паромная переправа открыта, вот на ней и переправляйтесь на ту сторону", – заявил он.

Медовар отметил, что в строительство моста были вложены колоссальные деньги, но его эксплуатация, скорее всего, будет стоить еще дороже.

"Там идет наблюдение. Там сидят проектировщики в Лондоне, у них круглосуточное дежурство. Я общался с мадам, которая была одним из проектировщиков этого моста. Она получила звание заслуженного строителя России", – рассказал он.

Проектировщица моста рассказала Медовару, что его публичную критику учли при разработке проекта моста, а во время строительства использовали ноу-хау, которые помогут мосту устоять.

"Я сказал ей, что давайте подождем... Я тоже не хочу, чтобы от моста ничего не осталось. Пускай стоит, ради бога. Но просто ездить по нему небезопасно. Но когда пустят железнодорожный мост, вот там проблемы еще серьезней будут. Поэтому его и не пускают уже второй год, его должны были вместе с первым запустить. Может быть, тогда [президент России Владимир] Путин на паровозе там проедет вместо машиниста, вообще, тогда будет интересно", – рассказал ученый.

Он пояснил, что при открытии автомобильного моста по нему в шахматном порядке проехали десять КАМАЗов весом в 150 т.

"На самом деле, мост принимают, чтобы была полная нагрузка, чтобы посмотреть, какая идет осадка. А железнодорожный состав груженый весит по-другому. Это 100 тонн – один вагон. А там десять КАМАЗов, как один вагон. А таких вагонов – 50–60... Поэтому они на год строительство отложили. Будут смотреть сейчас на зимний период, когда там пойдут эти ветры поганые, ледоход. Естественно, они мониторят ситуацию, потому что мост – серьезное сооружение. Но у нас, смотрите, сколько мостов, там за один месяц десять рухнуло... А мы вкладываем в никому не нужный Керченский мост", – рассказал ученый.

В декабре 2016 года Медовар заявил, что строительство моста через Керченский пролив ведется без проекта, а сам мост рухнет, даже если его удастся построить.

Крымский мост строится за счет средств федерального бюджета России. Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд руб. (около $4 млрд). В министерстве транспорта РФ заявляли, что обеспечат открытие автомобильного движения по строящемуся Керченскому мосту к декабрю 2018 года, а движение поездов – к 2019-му. Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.