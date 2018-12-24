Как белорусский танец зарождался в культуре ВКЛ 24.12.2018, 14:56

Белорусский танец начинался не только в хижинах, но и во дворцах.

После завершения процесса вхождения белорусских земель в состав Великого Княжества Литовского в 15-ом столетии, многие элементы традиций и культуры белорусского народа навсегда вошли в повседневную жизнь литовских магнатов и средней шляхты. Одним из таких элементов стал белорусский танец, пишет «Литвин».

Стоит признать, что в целом белорусская культура формировалась под влиянием многих других народов. Шутка ли, но даже на территории современной Белоруссии проживает более 140 разных народностей. В разные времена эти земли топтали множество завоевателей, некоторые из которых оседали на новых территориях и вносили свои элементы в белорусскую культуру, в том числе и в танцы.

Белорусский танец начинался не только в хижинах, но и во дворцах

Например, на белорусские земли регулярно совершали набеги немецкие крестоносцы, татары и половцы. К примеру, немецкие рыцари - колонизаторы добавили в народные белорусские танцы больше грации и утонченных немецких движений. Татарский народ также внес свою лепту в историю танца, когда пришел воевать против немецких орденов по приглашению литовского князя Витовта, добавив артистизма и яркости эмоций в исполнение танцев. Остальные народы также не оставались в стороне, очень значительно на убранство исполнителей танцев повлияли соседние народы - украинцы, русские, поляки.

Деревенский танец в Европе был таким же веселым, как и в землях ВКЛ

Такое смешение культур обеспечило белорусскому танцу определенному уникальность, о чем не раз говорили многие историки и учение. Все это происходит на фоне формирования белорусского народа в период с 14-го по 16-й века.

В целом же в силу многих исторических и этнографических особенностей региона, на территории современной Белоруссии сформировалось шесть культурных областей:

• 1) Северно — Поозерая;

• 2) Восточно — Поднепровская;

• 3) Центрально — Понеманьская;

• 4) Северо-Западная — Понеманьская;

• 5) Западное Полесье;

• 6) Восточное Полесье.

Одним из видов белорусских танцев, который был популярен в огромных и таинственных замках литовских магнатов и средней шляхты был кукольный танец. В народе этот танец называли не иначе, как батлейка.

Отличительной особенностью данного танца стал тот факт, что наряду с музыкальным сопровождением, фольклорными песнями, диалогами добавлялись элементы народного танца. И хотя гордые литовские знатные роды считали народное искусство белорусского народа ничтожным и мужицким, а самих людей холопами, этот вид танца прижился в их владениях. Впрочем крестьяне не считали свои танцы неприличными и низкими, веселились, как умели.

Также стоит отметить, что развитие культуры на территории современной Белоруссии как и всех стран Восточной Европы немного отставало, на один - полтора века. Например, если в Европе эпоха Средневековья закончилась в 1492 году с открытием Христофором Колумбом Америки, то в Беларуси 16-й и 17-й век можно спокойно называть Средневековьем. Соответственно, эпоха Ренесанса в полной степени дошла сюда только в 18-ом веке, тогда как в Европе ее пик пришелся на 16-й век.

На балу у великого литовского князя

Это все к тому, что к любому народному танцу необходимо музыкальное сопровождение. Таких основных направления, известных исторической науке на сегодняшний день, все два: «Виленски сшытак» и «Полоцки сшытак». Нетрудно догадаться, откуда происходят оба музыкальных сопровождения. Первый был написан в литовской городе Вильно в 17-ом веке, а ведь перед этим на протяжении нескольких веков танцы активно исполнялись, в то время как второй вел свою историю из Полоцкого княжества, а записан был в 16-ом или 17-ом веке.

Оба танца являются народными, но "Полацки сшиток" все - таки в большей степени ибо он не был написан одним автором. Совсем другое дело «Виленски сшытак», автором которого является великий и хорошо всем известны белорусский композитор 18-го столетия Диамед Ката. Он собрал и систематизировал все знания, накопленные народом по этому музыкальному сопровождению.

Такая музыка походила больше всего для готических средневековых танцев, что было классикой в те времена. На такие танцы уже не было спроса среди обычных людей, поэтому они были популярны в основном у знати. Однозначно можно сказать, что такие произведения как "Полацки сшытак" и «Виленски сшытак» не что иное, как настоящие источники для изучения истории и культуры белорусского народа. В таких произведениях срыты все переживания, взлеты и падения, переживания, успехи и неудачи простых людей, их истории, которые помогают формировать общую историческую картину.

Однако не менее популярными в белорусских и литовских крепостях и замках оставались арабские бараны, мандалины, гусли и т. д. Эти музыкальные инструменты были популярны на здешних замлях еще в эпоху Высокого Средневековья, которая продолжалась с десятого по конец тринадцатого века.

Еще тогда началось разделение белорусских народных танцев на три больших категории, а именно на:

• Иллюстративно-изобразительные танцы, в которых наиболее важную роль всегда играет умение исполнителей работать жестами и мимикой;

• Игровые танцы, в которых исполнители выполняют много совместных движений или какие-то задания.

• Орнаментальные танцы, которые являются наиболее интеллектуальными танцами из всех ибо в из основе лежит какая-то геометрическая фигура, которую бывает очень сложно определить.

Одним из немногих европейских танцев эпохи Возрождения, сумевшим закрепиться на территории Великого Княжества Литовского стал танец Баллето. Этот танец, как и многие другие был родом из Италии, один из видов инструментальной сюиты, которая состояла из пьес различных музыкальных жанров. Стал популярен в Италии, а в последствии и в Европе благодаря своему универсализму, ведь его основой был дворцовый танец, который регулярно исполнялся во время светских церемоний.

Как раз в Великом Княжестве Литовском, а позже Речи Посполитой такого танца ранее не было, поэтому баллето надежно закрепил за собой это звание светского танца. Многие исследователи считают, что это было неким прообразом придворного балета, который стал популярен в 18-ом веке. Многих шляхтичей с детства обучали искусству танцевать ибо всегда считалось, что служить на благо государства и лично королю - это особая привилегия. А от сложных, головокружительных и утонченных танцев в таком случае никуда не денешься.