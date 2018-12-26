Гомельского блогера Филипповича арестовали на 15 суток 3 26.12.2018, 14:53

Максим Филиппович

Фото: «Радыё Свабода»

Сегодня гомельчанин должен был выйти на свободу после 14-суточного ареста.

Сегодня после 14-суточного ареста должен был освободиться из изолятора временного содержания гомельский блогер Максим Филиппович. Весь срок он держал голодовку. Вместо освобождения его привезли на очередной суд и приговорили к 15-ти суткам ареста, передает «Радыё Свабода».

Административное дело в отношении блогера возбудили за «мелкое хулиганство» (статья 17.1 Кодекса об административных правонарушениях).

28 ноября Максим Филиппович снимал стрим о пожаре на гомельском предприятии «Линия сноса». Во время съемок между блогером и заместителем начальника областного управления МЧС Сергеем Новиком случился конфликт. Милиция составила административный протокол.

Дело рассматривал суд Советского района. Блогер на суде не признал вину. Он свидетельствовал, что происшествие произошло около часа ночи 28 ноября.

«Я прочитал в СМИ, что пожар на «Линии сноса» был локализованных спасателями около 16.00. Но ночью заметил, что на предприятии продолжается пожар. Возмутился ложью в СМИ и пошел снимать стрим. Я не знал, что гражданин, который подошел ко мне, был сотрудником МЧС. Он не представился. В темноте не было видно, что человек в форме. Только потом я это заметил. Сотрудник МЧС назвал меня "оленем", меня это возмутило", - говорил на суде блогер.

Он подавал ряд ходатайств: дать ему время на ознакомление с делом, допустить жену в качестве его представителя, вызывать свидетелей. Время на ознакомление с делом ему дали, но только 30 минут. Остальные ходатайства были отклонены.

Судья Александр Мохар постановил арестовать Филипповича на 15 суток.