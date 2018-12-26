Дмитрий Бондаренко: 2018 год был предреволюционным 26.12.2018, 15:01

Экономический пистолет приставлен к головам неудачников Путина и Лукашенко.

Об этом, комментируя итоги 2018 года, сайту Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

- Какие события в мире, по вашему мнению, были наиболее значимыми и объективно оказали влияние и на ситуацию в Беларуси?

- Если характеризовать события в целом, то можно сказать, что 2018 год был борьбой старого и нового на всех уровнях – и в мире, и в нашем регионе, и в нашей стране.

На мой взгляд, это объясняется тем, что в мире происходит технологическая революция. И всегда так получается, что технологический прогресс очень сильно влияет и на политические процессы.

Поэтому в первую очередь я бы выделил такие события, как продолжение сланцевой революции в США. Так как тоталитарные и авторитарные режимы в мире во многом связаны с высокой рентой от продажи нефти и газа, то технологическая революция по добыче углеводородов в США влияет на экономику и политику всего мира.

Мы видим, что неожиданный рост добычи сланцевых нефти и газа в Америке привел к огромному падению цен на «черное золото» в конце года. Журналисты как-то упустили тот факт, что когда нефть была еще по 80 долларов за баррель, то в отдельных районах Канады она уже стоила 20 долларов. Невозможность ее транспортировать из-за отсутствия трубопроводов повлияла на то, что при самовывозе эта нефть упала до цены в 20 долларов за баррель. Это говорит о том, что рентабельность добычи нефти резко снизилась и это будет очень сильным фактором влияния на мировую экономику и политику.

Также мы видим продолжение технологической революции в современных сферах. Проявлением этого стали достижения Илона Маска – и в автомобилестроении, и в космосе. В конце года мы уже знаем, что Ричард Брэнсон запустил свой проект космического туризма. Это будет означать, что появятся тысячи новых спутники связи, и будет реализовываться идея Маска о раздаче интернета для всего населения Земли.

Эти события будут влиять на весь мир. Получается, что технологии идут вперед, а политические формы и действия политиков остаются архаичными.

Одновременно с этим, как многие считают, мы находимся в фазе смены мирового гегемона. Напомню, что США стали таким гегемоном в 1945 году, и столетний цикл будет заканчиваться в 2045-м, а последняя фаза цикла – это период гегемонистских войн.

И мы видим проявление конфликта между США и Китаем: торговые войны, которые уже повлияли на развитие мировой экономики.

Также следует вспомнить события на Ближнем Востоке. Как известно, предсказанный Армагеддон, всемирная битва добра и зла, должен произойти именно там. События в Сирии и на Ближнем Востоке в целом говорят о том, что надо всегда наблюдать за этим регионом. Потому что там уже произошли прямые столкновения между вооруженными силами США и российских наемников.

Этот клубок – влияние Ирана, противоречия Ирана и Саудовской Аравии, стремление Ирана и послушных ему сил уничтожить Израиль – очень важен для всего мирового развития.

Хочу отметить еще региональный фактор, важный для Беларуси. Это столетие обретения независимости целым рядом государств Центральной и Восточной Европы. Когда-то это стало эхом мирового глобального конфликта, Первой мировой войны и распада нескольких империй.

Фактор столетия независимостей показал важность нашего региона для европейского и мирового развития. То, что наш сосед Польша пытается каким-то образом если не объединить, то хотя бы координировать политику и экономические стратегические проекты стран Междуморья, или стран АВС, говорит о важности нашего региона.

К слову, экономика стран Вышеградской группы является более важной для Германии в плане экспорта, чем Франция. То есть, четыре страны Новой Европы на самом деле сильны и могут влиять на европейскую политику. Эти тенденции во взаимодействии стран Междуморья я бы отметил как один из важных факторов.

- А что из собственно белорусских событий вы бы отметили как наиболее важное и знаковое для уходящего года?

- Беларусь как небольшая страна зависит от мировых и региональных трендов развития и экономики, и политики.

И здесь для нашей страны четко видно несоответствие отсталых политических форм мировому технологическому прорыву. Это и объясняет все происходящее у нас.

Мы наблюдаем отсталость Беларуси и в сфере экономики, и в сфере технологий, и самое главное – в сфере политики. Наша страна на протяжении своей многовековой истории знала гораздо более свободные формы правления, чем те, которые есть сейчас.

В этой фазе технологического отставания находится и Россия, но в Беларуси, как в более европейской стране, эти противоречия уже подспудно подходят к взрыву. Естественно, власть пытается еще более тотализировать систему. Мы это видели в давлении на независимых журналистов, в попытках контролировать интернет. Мы видим, что урок протестов рассерженных белорусов не пошел власти впрок, власть не сделала выводов.

С другой стороны, мы видим стремление и молодежи, и населения в целом изменить свою жизнь и политическую ситуацию в стране. Это были в основном робкие протесты – свидетельства робости нового поколения белорусов. Примером стало отмечание 100-летия БНР, когда молодые представители белорусского социума, так называемые «молодые политики», на мой взгляд, повели себя очень трусливо. Но видно, что недовольство властью в Беларуси проявляется на всех уровнях и среди всех групп населения.

Можно сказать, что прошедший 2018 год был предреволюционным, когда противоречия в стране накапливались, были видны, но еще не привели к серьезным сдвигам.

Похожая ситуация наблюдается и в России, которой эта технологическая, экономическая и политическая отсталость грозит просто развалом так же, как Советскому Союзу. И тем, кто жил во времена СССР, невооруженным взглядом видно, что Россия идет таким же путем, но при более агрессивном руководстве.

Нужно также отменить очень важный для Беларуси фактор Украины, которая стремится дрейфовать в сторону европейской, демократической цивилизации. Обретение независимости Православной церковью Украины стало явлением и регионального, и мирового масштаба. Оно влияет и на Беларусь, потому что РПЦ, которая доминирует в стране, ввиду украинских процессов фактически уже является нелегитимной. Это в свое время скажется и на ситуации в Беларуси.

- Исходя из проведенного вами анализа, как могут развиваться события для Беларуси и белорусов в 2019 году?

- Я думаю, что на всех уровнях – глобальном, региональном и национальном – борьба нового со старым усилится. Экономический и технологический пистолет приставлен к головам архаичных, тоталитарных правителей-неудачников Лукашенко и Путина.

Этим будет определяться развитие событий в нашей стране. Особенно потому, что противоречия в условиях нехватки экономических и финансовых ресурсов будут обостряться в том числе и между Лукашенко и Путиным.

И ожидаемые формальные «выборы» в Беларуси могут стать катализатором этих процессов. Одновременно мы будем видеть, что различные группы населения будут сопротивляться действиям обнаглевшей властной прослойки, которая строит себе дворцы и резиденции, разъезжает на «Майбахах», строит коттеджи, одновременно продолжая грабить население.

Понятно, что так не может продолжаться долго: «котел» может просто взорваться. В связи с технологическими революциями, сланцевой революцией и их влиянием на цены на монопродукты – нефтепродукты из российской нефти, за счет которых живет белорусская диктатура – за счет сокращения ее нефтяной ренты, может просто произойти социальный взрыв.

Этой мой прогноз: так случится или в 2019, или в 2020 году. В 2017 году власти удалось подавить протесты. Но специалисты говорят, что паразитическая модель луканомики исчерпала себе еще к 2011 году, и сейчас происходит своего рода агония, когда власти пытаются держаться за счет силовиков, но не меняют ничего в экономике и политике.

Итогом может быть революция, которая гармонизирует ситуацию – чтобы Беларусь соответствовала мировым и региональным трендам технологического прогресса и стремления к свободе.

А мы знаем, что без свободы нормального технологического и экономического развития не бывает. Все остальное – это временные явления.