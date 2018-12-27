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Ольга Николайчик: Лукашенко пора ставить на место

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  • 27.12.2018, 16:15
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Когда мы сражаемся – власть отступает.

Об этом сайту Charter97.org заявила режиссер и общественная активистка Ольга Николайчик, подводя итоги уходящего года:

- Самое важное в 2018 году – это заявления о более тесной «интеграции» с опасным восточным соседом. Для нашей страны и ее независимости это стало главным вызовом.

- Как, по вашему мнению, будут развиваться события в 2019 году и как справиться с этим вызовом?

- К сожалению, патриоты Беларуси сейчас находятся не у власти. Поэтому нам будет непросто повлиять на этот процесс.

Но отстоять независимость можно только объединив свои усилия.

Во-первых, объединив их с европейским сообществом и Украиной. Брать эти государства за пример, учиться у них, поддерживать их – в независимых СМИ, в расстановке приоритетов, в выборе мест для отдыха в конце концов.

Во-вторых, мы должны выходить на улицы наших городов. Выходить демонстративно, в дни, связанные со славными датами нашей истории и независимости.

Мы должны выходить на мирные акции и 25 марта, в День Воли, и 8 сентября, в День белорусской воинской славы. И это должны быть не 10, 20 или 200 человек – а десятки тысяч, чтобы весь мир видел, что мы боремся за свою независимость, что наша государственность насчитывает многовековую историю.

Вся наша история свидетельствует о том, что мы могли успешно противостоять врагам со всех сторон. Так давайте показывать, что мы достойны наших предков и выходить под нашими бело-красно-белыми флагами и гербом «Погоня» на улицы наших городов.

Лукашенко сейчас делает все, чтобы наш национальный дух был как можно менее заметным для «старшего» с его точки зрения восточного соседа. Больше всего власть боится того, что 25 марта, на 101-ю годовщину БНР, на улицы Минска для защиты независимости может выйти сто тысяч человек.

Лидеров народных протестов – Николая Статкевича, Евгения Афнагеля, Владимира Некляева, Максима Винярского – пытаются нейтрализовать, чтобы мы не вывели на улицы сотни тысяч человек и не показали, что есть масса людей, способных отстаивать независимость Беларуси.

- Калиновский говорил: «Только тогда, народ, ты заживешь счастливо, когда над тобой Москвы не будет». А по вашему мнению – когда белорусы смогут жить достойно?

- Тогда, когда народ будет сражаться за свои права. Когда мы начинаем сражаться за свои права – власть отступает. И в следующем году мы будем объединяться с теми, кто сражается за свои права, потому что эту власть во главе с Лукашенко пора поставить на место.

И самое главное – после победы нам предстоит выбрать новую, народную власть, которая будет служить народу, а не корыту и банде.


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