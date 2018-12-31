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Видеофакт: Троллейбусы в Бресте ездят без проводов

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  • 31.12.2018, 12:18
  • 2,564

К 1000-летию города здесь еще и не такое можно будет увидеть.

Видео поездки в троллейбусе по улице Ленина и проспекту Машерова, где нет силовых проводов, по которым «рогатые» ходят, прислал читатель «Брестской газеты».

Такой маршрут движения троллейбуса – по улице Ленина – был вынужденным. Так водитель объезжал пробку на улице Комсомольской, возникшую в конце рабочей субботы 29 декабря в результате произошедшей там аварии. Поэтому большинство троллейбусов, оказавшихся в это время в центре города, стояли, так как не могли ехать. А этот объехал пробку и повез пассажиров в сторону микрорайона Восток. Не зря же на нем написано Милениум.

К 1000-летию города, которое Брест будет отмечать в 2019 году, здесь еще и не такое можно будет увидеть.


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