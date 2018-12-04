Фотофакт: Толпа минчан стоит на Немиге в очереди за дешевой пиццей 17 4.12.2018, 15:14

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Фото: Дмитрий Брушко / TUT.BY

В одно из столичных заведений выстроилась внушительная очередь.

Как выяснилось, пиццерия российской сети «Додо пицца» устроила акцию и продавала маленькую «Пепперони» (25 сантиментов) за 2 рубля 99 копеек при обычной цене 9 рублей 90 копеек. Акция действует только до 18 часов и только по одному адресу, пишет tut.by.

Напомним, «Додо пицца» пришла вместо закрывшейся в августе Sbarro, но развивает ее та же компания «Пицца стар». Заместитель генерального директора объяснял, что основная причина перехода от американской Sbarro к российской «Додо» связана с тем, что «Додо пицца» — это молодой, активный бренд.