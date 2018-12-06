Власти Франции пошли на новые уступки «желтым жилетам» 6.12.2018, 8:25

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Фото: reuters

Правительство страны заявило о диалоге с протестующими.

Правительство Франции отказалось от повышения сборов на автомобильное топливо, против которого выступают "желтые жилеты". Повышение сборов больше не входит в план бюджета на 2019 год, объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп, выступая перед депутатами в Париже, сообщает dw.com.

Власти Франции отложили повышение налогов на топливо

Накануне Филипп заявил о введении полугодового моратория на повышение тарифов, которое должно было вступить в силу с января 2019 года. "Правительство открыто для диалога", - отметил премьер-министр в ходе своего выступления 5 декабря. Пока остается неясным, не решат ли власти позднее включить увеличение сборов на топливо в дополнительный бюджет.

Массовые протесты "желтых жилетов"

Налоги на топливо планировалось повысить в рамках экологических реформ с 1 января 2019 года. С середины ноября во Франции не затихают массовые протесты против повышения цен на топливо. Так, 17 ноября в протестах участвовали около 300 тысяч человек: при этом двое погибли, несколько сотен получили травмы.

"Желтые жилеты" готовятся провести очередную акцию в Париже в субботу, 8 декабря. Власти намерены мобилизовать по всей стране свыше 65 тысяч полицейских, чтобы избежать беспорядков. Согласно опросам, около 72 процентов французов симпатизируют участникам протестов.