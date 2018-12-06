Гетман Иван Выговский против Московии: что мог принести нашим предкам Гадячский договор 1658 года 2 6.12.2018, 13:02

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Как военные и политические элиты пытались строить Речь Посполитую трех народов.

Иван Выговский встал во главе государства казаков Гетманщины в 1657 году после смерти великого гетмана Богдана Хмельницкого, который еще совсем недавно едва ли не поставил Речь Посполитую на колени, пишет «Литвин».

Новый гетман и бывший войсковой писарь открыто поддерживал пропольскую позицию, из-за чего вызвал массовое недовольство в рядах Войска Запорожского Низового. Иван Выговский негативно относился к восточному соседу Гетманщины – Московскому княжеству, а потому присоединился к Речи Постолитой в войне 1654-1667 годов.

Выговский не рассматривал полную независимость казачества и Гетманщины – он был нацелен помочь создать могущественную Речь Посполитую, в которую бы входили три автономные страны:

Великое княжество Литовское;

Великое княжество Русское;

Королевство Польское.

Во время своего недолгого правления Выговский заключает договор с давними врагами казаков – Крымским ханством, вместе с которым открыто выступал против Войска Запорожского Низового (казаков, живших на территории Дикого Поля и укрепленных крепостях – сечах).

Став союзником Речи Посполитой, Выговский привел к гражданской войне в Гетманщине, которая вошла в историю, как «Руина». Этот период стал для казачества одним из самых печальных за весь период его существования.

Выговскому удалось одержать победу над Москвой в битве под Конотопом в 1659 году, но совсем скоро у него более не оставалось сил сражаться с массовыми восстаниями по всему государству, которое организовывали казаки.

В итоге, Выговский сбежал из страны. Но в 1664 году он был схвачен казаками, а затем расстрелян без суда и следствия как изменник родины. На вместо него гетманом стал сын Богдана Хмельницкого – Юрий Хмельницкий.

Выговский широко использовал методы дипломатии для своих целей. Он многое сделал для заключения договора с Речью Посполитой в Гадяче.

Гадячский договор было заключен в сентябре 1658 года между Гетманщиной и Речью Посполитой по инициативе гетмана Ивана Выговского. Согласно договору, Гетьманщина входит в состав Речи Посполитой, как автономное государство. Фактически, выполнение условий соглашения означало бы полную потерю автономии украинского казачества, на что чрезвычайно остро отреагировало Войско Запорожское Низовое.

После восстания Богдана Хмельницкого Речь Посполитая потеряла контроль над территорией нынешней Украины, и договор был способен вернуть гегемонию польской шляхты, которая иногда игнорировала королевские указы и действовала по своему усмотрению.

Соглашение было позитивно встречено большинством представителей казацкой старшины, которая была заинтересована только в том, чтобы получить те же права и привилегии, как и у польской шляхты.

Однако широкие народные массы были против объединения Польши и казацкого государства. Казаки, крестьянство и часть духовенства опасались утратить все, за что воевали против шляхты под знаменами Хмельницкого. В итоге условия Гадячского договора были выполнены только частично – большая часть всех пунктов отклонена. Объединения Речи Посполитой в составе трех автономных государств так и не произошло. Хотя идея была совсем неплоха. особенно, если учитывать агрессивность политики московского царя Алексея Михайловича. Эту политику он продемонстрировал, испепелив города и села ВКЛ на территории нынешней Беларуси вплоть до Вильно.

Кроме того, отказ от выполнений Гадяского договора привел к продолжению русско-польской войны, в которой Речь Посполита в 1667 году потерпела поражение и была вынуждена принять невыгодный для себя мирный договор.

Таким образом, отказ от некоторых статей соглашения сыграл с поляками злую роль. При выполнении всех требований Гадячского соглашения мир между Москвой и Варшавой продолжался бы, и выполнять условия унизительного Адрусовского перемирия им бы не пришлось. В ходе войны Речь Посполитая, которая не могла противостоять Москве, была вынуждена отдать часть завоеванных земель российскому царю.