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Белорус стал лучшим бомбардиром украинского «Мотора» в еврокубках в истории

  • 6.12.2018, 19:28
Борис Пуховский
Фото с сайта news.21.by

Гандболист сборной Беларуси Борис Пуховский забросил в еврокубках 238 мячей.

Гандболист сборной Беларуси Борис Пуховский стал лучшим бомбардиром украинского "Мотора" в еврокубковой истории.

Шесть мячей в ворота "Загреба" в матче Лиги чемпионов вывели нашего соотечественника на первое место в списке, сообщает официальный сайт запорожцев.

Теперь в активе Пуховского 238 мячей, что на два больше, чем у завершившего карьеру Сергея Бурки. На третьей позиции литовец Айденас Малашинскас — 178 голов.


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