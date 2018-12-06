Мадуро после встречи с Путиным предложил России расчеты в криптовалюте 7 6.12.2018, 23:13

1,536

Николас Мадуро

Фото: Reuters

Диктатор Венесуэлы сделал россиянам оригинальное предложение.

Правитель Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся с визитом в России, предложил Москве производить расчеты в нефтяной сфере в национальной криптовалюте Petro. Об этом венесуэльский диктатор сообщил журналистам по итогам второго дня своего визита в Россию, сообщает РБК со ссылкой на венесуэльский VTV Canal 8.

Мадуро сообщил, что с 2019 года Каракас намерен перевести все расчеты в нефтяной индустрии страны в криптовалюту. «С 2019 году вся нефтяная продукция Венесуэлы будет продаваться за Petro постепенно в соответствии с уже имеющимся графиком», — сказал Мадуро, уточнив, что график будет объявлен в ближайшее время.

Мадуро подчеркнул, что Россия «продает нефть и нефтяную продукцию в юанях», и в этой связи предложил рассмотреть возможность и потенциал использования в расчетах криптовалюты El Petro. По словам венесуэльского диктатора, предложение «уже вошло в планы по изучению и экономическую рабочую карту на ближайшие шесть лет» совместной комиссии двух стран, которая заработает в марте 2019 года.

Использование Petro, по словам венесуэльского правителя, «продолжит наше освобождение от валюты, которую использует элита Вашингтона для шантажа, атак на народы мира, экономического ущерба, финансового преследования, как это происходит в отношении Венесуэлы, Кубы, Ирана, России».

О планах по переводу взаиморасчетов с Россией в Petro Мадуро объявил после встречи с Владимиром Путиным.