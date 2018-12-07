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22-летний брестчанин победил в популярном телешоу «Адская кухня»

  • 7.12.2018, 16:15
  • 1,086
Владислав Керезь

Он получил 15 тысяч долларов и место су-шефа.

В финале второго сезона российского телепроекта «Адская кухня — 2» победил 22-летний брестчанин Владислав Керезь, пишет tut.by.

Победителю достался один миллион российских рублей (почти 15 тысяч долларов. — Прим.) и должность су-шефа в ресторане ведущего проекта, знаменитого повара Константина Ивлева.

Брестчанин Владислав Керезь родился 15 июля 1996 года. После окончания Брестского государственного торгово-технологического колледжа решил работать поваром. После колледжа попал на отработку в ресторан японской кухни. Но проработал только полтора года из двух положенных: в один из дней просто не пришел. Повара уволили по статье. Все было именно так потому, что по-другому из заведения не отпускали, рассказывал Владислав:

— Я чувствовал, что там только деградирую. И решил что-то менять, бросить все в Бресте. Заплатил за отработку и уехал работать в Польшу. Мне было очень интересно, каково это там, в Европе. Поработал в Польше год. После полетел трудиться в Черногорию, в отель. Оттуда искал московских шеф-поваров, чтобы стажироваться у них. Нашел шефа, который дал добро, собрал вещи и полетел в Москву.

После стажировки шеф разрешил остаться работать. Но брестчанин вернулся в Черногорию — доработать два месяца, подкопить денег. Вернулся в Москву работать, но всего на месяц. Потом попал в «Адскую кухню».

— Когда работал в Польше, постоянно смотрел польскую версию этого шоу. Мне ну очень хотелось принять участие! Думаю, это очень хороший старт в карьере повара.


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