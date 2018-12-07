Минск стоит в десятибалльных пробках 2 7.12.2018, 18:16

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Движение особенно затруднено в центральной части города.

В пятницу вечером Минск застрял в десятибалльных пробках. Движение затруднено как в центре, так и на кольцевой, пишет tut.by.

Движение особенно затруднено в центральной части города, а также по улице Орловской. Есть затруднения в движении по внутреннему кольцу МКАД (от улицы Чижевсих до Казинца) и на внешнем (в районе Ждановичей).

Это связано не только с пятницей, но и с выпавшим после обеда снегом.