Как работают магазины в Польше в декабре 1 8.12.2018, 8:57

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В декабре ожидается только одно нерабочее воскресенье.

Напомним, с 1 марта в Польше начал действовать запрет на торговлю по воскресеньям.

9 декабря все магазины и торговые площадки в Польше будут закрыты, сообщает polsha24.com.

Также выходными днями в польских магазинах будут 25 и 26 декабря.

Кроме того, обращаем ваше внимание, что 24 и 31 декабря польские магазины будут работать по сокращенному графику, предположительно до 13/16 часов.