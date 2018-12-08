Как работают магазины в Польше в декабре

Как работают магазины в Польше в декабре1
- 8.12.2018, 8:57
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В декабре ожидается только одно нерабочее воскресенье.
Напомним, с 1 марта в Польше начал действовать запрет на торговлю по воскресеньям.
9 декабря все магазины и торговые площадки в Польше будут закрыты, сообщает polsha24.com.
Также выходными днями в польских магазинах будут 25 и 26 декабря.
Кроме того, обращаем ваше внимание, что 24 и 31 декабря польские магазины будут работать по сокращенному графику, предположительно до 13/16 часов.