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СК Беларуси начал «борьбу» с коррупцией с помощью видеоролика

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  • 9.12.2018, 18:40
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Следственный комитет снял ролик про чиновника-взяточника.

Следственный комитет Беларуси опубликовал на Youtube ролик про чиновника-взяточника. В своём кабинете он берёт деньги от бизнесмена. А позже, отправившись на отдых, вместо номера отеля попадает в тюремную камеру.

“Мораль истории проста: человек — творец своей судьбы и сам решает, провести ему отдых на курорте или в местах не столь отдаленных, — объясняют авторы ролика. — Только не всегда понимание этого факта приходит вовремя”.


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