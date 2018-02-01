Избитая ОМОНном актриса: Таким людям не место в милиции 2 1.02.2018, 10:04

Светлана Соколовская

Фото: Михал Анемподистов

Светлана Соколовская призывает решить эту проблему вместе.

Как какого оппозиционера поймать – это всегда пожалуйста! А вот как своего коллегу по работе привлечь к ответственности – тут уж милиция не спешит, говорится в репортаже «Белсата».

Очередная история насилия людей в форме над мирными согражданами дошла до СМИ. Вот уже месяц актриса Светлана Соколовская ждет звонка из Следственного комитета, который проверяет абсолютно безосновательное избиение девушки омоновцем в новогоднюю ночь. Тотальная небрежность или умышленное откладывание дела в долгий ящик?

«Дорогие друзья, я уверена, что все мы люди. Понятно, что бывают эмоции, недомолвки, но давайте как-то делать по-человечески, говорить об этом и решать не только свои проблемы, но и чужие, как-то помогать друг другу. И если такой человек, который психологически не способен выполнять такую работу, мне кажется, не надо его прикрывать, ему просто нужно работать в другом месте. Давайте решим эту проблему все вместе. У меня ни к кому нет претензий, но давайте решим проблему», – рассказала Светлана Соколовская.