В Минске каждый день проходят «Селфи независимости»1
- 11.02.2018, 8:23
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К акции присоединятся известные политики и деятели культуры.
В Минске каждый вечер в 18 часов продолжается марафон, организованный сопредседателем БХД Павлом Северинцем к юбилею Белорусского Народной Республики – «Селфи независимости», сообщает пресс-служба БХД.
Начатое за 50 дней до 25 марта, даты 100-летия провозглашения независимости БНР, у дома номер 50 по проспекту Независимости (это Филармония на Площади Якуба Коласа), совместное фотографирование и викторины с призами на тему истории БНР проводятся последовательно возле домов с соответствующими номерами: за 49 дней до даты - дом №49, 48 дней - дом 48, и так далее, до самой Площади Независимости.
Павел Северинец рассчитывает на дальнейшее участие в марафоне и «звезд» - известных политиков, историков и музыкантов. Уже известно, например, что возле ГУМа будет селфи с Николаем Статкевичем, у здания КГБ - с Дмитрием Дашкевичем, выбирает день Владимир Некляев, а ближе к Площади Независимости на Проспекте могут появиться для селфи и известные белорусские музыканты.