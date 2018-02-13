Геннадий Федынич: Наши коллеги нас поддержат 1 13.02.2018, 11:56

Геннадий Федынич

Международные профсоюзные организации солидарны с профсоюзом РЭП.

Еще на 3 месяца, до 1 мая 2018 году, продолжили следствие в деле руководителей независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комликa, передает «Радыё Свабода».

Об этом фигурантам дела стало известно в следственном комитете, где расследуют дело. Также там подтвердили прежние сведения о обновление следственной группы.

«Вместо бывших трех следователей сейчас работают два новых», - сообщил «Свабодзе» председатель РЭП Геннадий Федынич.

Федыничу следователи объяснили необходимость продлить следствие большим объемом работы, которая еще не сделана.

«В наших структурах они забрали 17 компьютеров и говорят теперь, что нужна их экспертиза. Плюс допросили более 250 членов профсоюза и активистов в разных регионах - также говорят, что надо этот массив информации обработать. А то, что фактически парализовали работу нашего профсоюза, их это не интересует. Ну спиши информацию с тех компьютеров, а их отдайте, людям же надо работать! Но нет, держат », - возмущается Геннадий Федынич.

По словам председателя РЭП, международные профсоюзные организации, в том числе российские, с которыми РЭП находится в партнерских связях, планируют меры в поддержку коллег из Беларуси.

«Нам с Игорем Комликом оставили подписку о невыезде, а это также препятствует работе всего профсоюза», - заметил Геннадий Федынич.

Главы профсоюза РЭП Геннадий Федынич и профсоюзного бухгалтера Игоря Комлик задержали 2 августа 2017 года, на них было заведено уголовное дело о «неуплате налогов в особо крупном размере». В тот же день, после обысков в офисах РЭП, главы профсоюза Геннадия Федынича освободили, а бухгалтер Игорь Комлик оставался под стражей до начала октября.