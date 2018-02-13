Вадим Саранчуков: Сделаем праздник к 100-летию БНР максимально широким и доступным для всех 10 13.02.2018, 19:42

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Митинг и шествие пройдут в центре города.

Гродненские власти отказались входить в оргкомитет, созданный оппозиционными партиями и общественными организациями, чтобы совместно отметить 100-летие Белорусской Народной Республики, передает «Радыё Свабода».

В ответе на обращение оргкомитета по празднованию 100-летия БНР гродненские власти сообщили, что в городе на официальном уровне «рассматривается возможность проведения научно-исследовательской конференции, литературных выставок в библиотеках города и ряд других мероприятий, посвященных этой дате».

Члены оргкомитета по празднованию 100-летия БНР в обращении к гродненским властям предложили предварительную программу торжеств - проведение праздничного митинга, шествия, концертов, - которую хотели бы совместно обсудить.

Но чиновники ответили, что организация митингов и шествий в центре города местными органами власти происходит только во время празднования государственных праздников, а, мол, 100-я годовщина БНР не входит в этот список. А потому «ваше предложение о присоединении к созданному оргкомитету представители горисполкома считают нецелесообразной».

Комментируя ответ властей на предложение оргкомитета, руководитель Гродненской организации БНФ Вадим Саранчуков сказал, что они стремились сделать все для того, чтобы не приватизировать общенациональный праздник и сделать его максимально широким и доступным для всех.

«К сожалению, городская администрация не видит целесообразности в сотрудничестве с гражданским обществом Гродно. Это факт, подписанный заместителем председателя горисполкома», - говорит Саранчуков.

В состав Гродненского оргкомитета входят 14 организаций, среди которых оппозиционные политические партии и общественные организации. Еще в январе они подписали совместное обращение к гродненским властям, в котором предложили совместно отметить 100-ю годовщину БНР. Обосновали историческое значение БНР для современной Беларуси, отдельно подчеркнув, что значительная часть истории БНР связана с Гродно.

В обращении также говорилось, что «общее празднование этой даты даст возможность наладить диалог и взаимодействие представителей общественности, самоуправления и администрации Гродно».