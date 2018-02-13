Отключение РФ от SWIFT все еще актуально? 12 Александр Коваленко

13.02.2018, 19:56

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Для России готовится еще один болезненный удар.

В РФ вновь вспомнили об угрозе отклчючения международной системы SWIFT - говорят, им «не страшно».

Впервые об отключении России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT заговорили в 2014 году, когда ввод антироссийских санкций только набирал обороты. Однако, как инициаторы ограничений, так и сама компания, с того времени так и не реализовали задуманное. И, казалось бы, тема уже забытая и покрывается пылью в дальнем ящике, но о ней вновь заговорили, причем не в стенах Белого дома, а в самой РФ.

Так, первый вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович, на церемонии открытия седьмой сессии «Международная модель ООН» заявил, что российским банкам и компаниям не страшно отключение от SWIFT и они к нему готовы.

Казалось бы, ну сказал себе и ради бога. Однако, если эта тема сейчас не актуальна как три года назад, с чего вообще ворошить прошлое? Напоминать об уже забытых инициативах? Или же ничто не забыто на самом деле?

Напомню, что 2018 год начался для российских элит с весьма неприятного санкционного списка, пока ещё не утвержденного, но само попадание в число изгоев уже начало бить по высокодуховному олигархату. Не исключено, что помимо этого списка для России готовится ещё один, неприятный и болезненный удар. И именно отключение от SWIFT может им оказаться.

Да и как тут не вспомнить пресловутое «Санкции нам не страшны!» в контексте «российским банкам и компаниям не страшно отключение от SWIFT». Это даже не констатация, а приглашение Минфина США к действию. Минфин – действуй!

Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»