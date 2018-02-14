Названы самые дружелюбные и доступные города мира 4 14.02.2018, 9:33

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Чикаго

Список основан на оценках 15 тысяч путешественников.

Портал о развлечениях и культурной жизни Time Out опубликовал обзор City Life Index – рейтинг самых благоприятных для туристического посещения городов мира. Список основан на оценках 15 тысяч человек и учитывает такие факторы, как еда, напитки, культура, дружелюбность, уровень счастья и качества жизни.

Первое место в рейтинге занимает Чикаго, США. Город полон прекрасных ресторанов и баров, жители Чикаго считают себя счастливыми, заботятся о своих соседях и иностранных гостях, также город показал высокие показатели по уровню культуры и доступности жизни.

На втором месте оказался португальский город Порту, а замыкает тройку лидеров Нью-Йорк, США.

Источник: Time Out

32 самых интересных, дружелюбных и доступных города мира выглядят так:

1. Чикаго, США (138,2 балла)

2. Порту, Португалия (137,9)

3. Нью-Йорк, США (134,6)

4. Мельбурн, Австралия (132,3)

5. Лондон, Великобритания (131,4)

6. Мадрид, Испания (131,1)

Фото: Unsplash

7. Манчестер, Великобритания (130,9)

8. Лиссабон, Португалия (130,2)

9. Филадельфия, США (129,2)

10. Барселона, Испания (128,4)

11. Эдинбург, Великобритания (128,2)

12. Тель-Авив, Израиль (125,8)

Фото: Unsplash

13. Остин, США (125,3)

14. Париж, Франция (124,9)

15. Мехико, Мексика (121,2)

16. Шанхай, Китай (119,5)

17. Сан-Франциско, США (119,4)

18. Берлин, Германия (119,2)

Фото: Unsplash

19. Токио, Япония (117,7)

20. Лос-Анджелес, США (116,8)

21. Цюрих, Швейцария (115,3)

22. Пекин, Китай (113)

23. Вашингтон, США (111,3)

24. Бангкок, Таиланд (111)

Фото: Unsplash

25. Москва, Россия (110,2)

26. Гонконг (109,6)

27. Майами, США (107,9)

28. Сидней, Австралия (106,1)

29. Дубай, ОАЭ (105,3)

30. Бостон, США (103,7)

31. Сингапур (98,7)

32. Стамбул, Турция (87,1)