Лукашенко: «Депутаты» на местах могут повлиять на тех же «тунеядцев» 15 16.02.2018, 16:12

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Полномочия местных властей по реализации декрета №1 будут расширены.

Вопросы реализации декрета №1 будут решать так называемые «депутаты» местных «советов». Об этом Лукашенко заявил сегодня во время встречи с работниками дрожжевого завода и сахарорафинадного комбината в Слуцке, передает корреспондент БелТА.

«Я все больше и больше районные, городские «советы депутатов» нагружаю, чтобы они решали актуальные вопросы вместе с председателями рай- и горисполкомов», — отметил он.

«Ведь именно депутаты на местах лучше других знают ситуацию и могут повлиять на тех же «тунеядцев», а также ведущих аморальный образ жизни», — сказал правитель.