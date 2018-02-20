Минчанка: За месяц потратила 6 рублей на фасовочные пакеты 4 20.02.2018, 19:32

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Должна ли в магазинах быть бесплатная упаковка?

То, что магазины должны предоставлять покупателям бесплатную упаковку для товаров, которые этого требуют, уже давно прописано на законодательном уровне. Тем не менее некоторые продавцы все еще пренебрегают этой нормой, стараются увильнуть и взять, скажем, за целлофановый пакетик хоть 4 копейки. «Собрала все чеки за месяц, подсчитала. Оказалось, что 6 рублей я потратила на фасовочные пакеты. В моем магазине бесплатная упаковка чаще всего отсутствует», — рассказывает минчанка Мария. Кроме того, бесплатные пакетики в магазинах часто бывают слишком маленьких размеров, некоторые товары в них не влезают и приходится брать платный побольше. Tut.by разобрался, какая же упаковка должна быть бесплатной, а какая — за деньги.

— Никогда не считала свои расходы на продукты и какие-то бытовые мелочи, потому что всегда укладывалась в 300 рублей, отложенные на это. А в прошлом месяце решила выяснить, так на что же собственно уходят эти самые 300, — рассказывает минчанка Мария. — Собрала все чеки за 31 день, подсчитала. Оказалось, что 6 рублей — целых 2% от этой суммы, я потратила на фасовочные пакеты. Конфеты нескольких видов к Новому году брала, правила гласят — в один пакет разные класть нельзя. Фрукты-овощи к столу тоже нужно было во что-то упаковать. Да и хлеб часто беру без упаковки, его в пакет положить нужно. Так на 6 рублей и набралось.

Девушка говорит, что в магазине у дома, где она обычно покупает продукты, бесплатные пакеты есть. Но они быстро заканчиваются, а новые рулоны на стойках появляются не всегда вовремя.

— Чаще всего бесплатные пакеты отсутствуют, просто заканчиваются, а новые рулоны положить не успевают или забывают. Вот и приходится либо бегать по всему торговому залу в поисках бесплатной упаковки, хотя и не факт, что в других отделах она будет, либо просить у продавцов, либо класть покупки в платные пакеты. К слову, даже когда бесплатные есть, их приходится еще поискать — подставку с ними ставят в самом неприметном уголке зала. Если не знаешь, что она там есть, то не найдешь. Зато платные стоят на виду, по три рулона на каждой стойке. Кстати, бесплатные пакеты довольно хлипкие и по размеру меньше тех, что за деньги. К примеру, два кило картошки или буханка хлеба в бесплатный просто не войдут, так что и в этом случае придется заплатить.

Какая упаковка будет бесплатной, продавец определяет сам

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сказали, что, согласно пункту 25 Правил продажи, «продавец обязан передать покупателю товары надлежащего качества в таре или упаковке».

— Конечно, есть и исключения. К примеру, товары, которые по своему характеру не требуют затаривания или упаковки, — пояснили в ведомстве. — Дополнительной платы за упаковку брать не должны. Это не касается только упаковки тортов, наборов пирожных, продаваемых в розлив напитков, цена которых включается в розничную цену товаров.

Какая упаковка для того или иного товара будет бесплатной, по словам специалистов министерства, продавец определяет сам. Но обязательное условие — она должна обеспечивать его сохранность. В ней он должен доехать до дома целым и невредимым — не деформироваться, не разбиться и не потерять внешний вид. То есть завернуть развесное желе в пленку или курицу-гриль в бумагу покупателю не могут — и сам продукт испортится, и перепачкает все, что будет лежать с ним в сумке. А вот поместить суши в бесплатный целлофановый пакет, а не, скажем, в контейнер, вполне приемлемо, они в нем не повредятся.

— При реализации продукции собственного производства продавец также обязан предоставить бесплатную упаковку, но будут ли это полиэтиленовые пакеты либо коробки, ланч-боксы, другая упаковка — определит сам продавец, — поясняют специалисты МАРТ. — К примеру, он определил, что бесплатной является полиэтиленовый пакет. В этом случае он предлагает покупателю сделать выбор: упаковать продукцию собственного производства в бесплатный полиэтиленовый пакет, либо приобрести за плату иную упаковку.

Если товар, который требует упаковки, покупателю продают без нее, либо в таре, в которой он может испортиться, человек имеет полное право потребовать упаковать товар или заменить неподходящую упаковку. Но если товар в ней не испортится, то требовать контейнер для котлет вместо пакета покупатель не вправе.

— Если продавец отказывается предоставлять бесплатную упаковку для товаров, которые в ней нуждаются, это является нарушением, — подчеркнули в ведомстве. — За это согласно части 1 статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. Если в розничном торговом объекте нет бесплатной упаковки, мы рекомендуем вносить соответствующую запись в книгу замечаний и предложений или обращаться в местные исполнительные и распорядительные органы власти по месту нахождения торгового объекта.

Иногда бывает, что на стойках с фасовочными пакетами нет никакой информации о том, платные они или бесплатные — ни ценников, ни надписей «Бесплатно» на самих пакетах. И о том, что заплатил лишних 6−8 копеек за пару пакетиков, узнаешь только из чека. В МАРТ сказали, что платная упаковка — «это такой же товар, как и все остальные. Поэтому на нее должен быть оформлен ценник в соответствии с правилами». А никаких норм, которые бы определяли размер бесплатных пакетов, не существует. Это остается на совести продавца.

Упаковывать нужно гвозди и бигуди, а капуста в этом не нуждается

Так какие же все-таки товары нужно обязательно упаковывать, а какие — нет.

Из продовольственных — это продукты, которые производитель не поместил в потребительскую тару. Упаковывать должны то, что продается на вес: колбасные и кондитерские изделия, сыры и другие товары в оболочке, обертке, пленке, пергаменте, бумаге и подобных упаковках. Также во что-то обернуть или положить должны хлеб, булку и подобные изделия. Если буханку, которая была в пленке производителя, разрезали на части, такой товар тоже необходимо упаковать.

А вот крупные овощи и фрукты с твердой кожурой, такие как ананасы, арбузы, дыни, тыквы, авокадо, манго и другие, а также капуста в упаковке не нуждаются. Они прекрасно доедут до дома в сумке и без нее.

Некоторые непродовольственные товары продавец тоже должен обязательно упаковать, если этого не сделал производитель. Это предметы, которые без упаковки могут повредиться, разбиться, испачкаться при транспортировке. Это постельное и нательное белье, чулочно-носочные изделия, посуда из стекла и фарфора, новогодние игрушки и подобное.

Обернуть или положить в пакет должны твердое хозяйственное мыло и другие товары, которые могут загрязнить или повредить вещи покупателя. Упаковка требуется пуговицам, кнопкам, гвоздям, шурупам, фурнитуре, прищепкам, для бигудей и другим мелким изделиям. Во что-то оборачивать в магазинах должны метражные товары. Это ткани из волокон всех видов, трикотажное и гардинное полотно, искусственный мех, нетканые материалы, ленты, кружево, тесьма, провода, шнуры и подобные. К этой группе товаров также относятся луковицы растений, рассада, семена, посадочный материал, мицелий, а также корма для животных, птиц и рыб.