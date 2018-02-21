Саакашвили запретили въезд в Украину до 2021 года 6 21.02.2018, 21:15

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Михаил Саакашвили

Защита политика намерена оспорить это решение.

В Госпогранслужбе Украины запретили политику Михаилу Саакашвили въезд в страну до 13 февраля 2021 года.

Об этом «Интерфаксу-Украина» сообщил адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

Он сослался на ответ первого замруководителя ведомства Василия Серватюка. Решение по Саакашвили принял начальник Мостиского пограничного отряда. В ответе ведомства говорится, что 12 февраля пограничники провели «реадмиссию Саакашвили по стандартной процедуре», так как политик незаконно оставался на Украине после решений судов. В Госпогранслужбе запрет на въезд политику считают законным, отметил Чернолуцкий.

Защита Саакашвили это решение оспорит, пообещал адвокат.

Бывшего президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области, лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили 12 февраля выдворили с Украины в Польшу. Госпогранслужба Украины тогда объяснила, что политик въехал на Украину незаконно, поэтому его решили вернуть в страну предыдущего пребывания.

Президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства в июле 2017 года, когда тот был за границей.10 сентября он при поддержке сторонников вернулся на Украину через польскую границу.

22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал его виновным в незаконном пересечении границы. Саакшвили оспорил указ Порошенко о лишении его гражданства. Ближайшее заседание Верховного суда Украины по этой жалобе состоится 2 марта. Также политик оспорил решение о его реадмиссии в Польшу.