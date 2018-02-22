Дарья Домрачева: Я просто несказанно счастлива! 8 22.02.2018, 20:30

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Дарья Домрачева

Фото: Reuters

Известная белорусская биатлонистка поделилась эмоциями после победы женской команды в эстафете на ОИ-2018.

Лидер сборной Беларуси Дарья Домрачева поделилась эмоциями после победы женской команды в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане, передает «Прессбол».

— Эмоции переполняют. Может, я не до конца осознаю то, что произошло. Мы думали, что подиум возможен, но никто не надеялся, не рассчитывал на золото. Я просто несказанно счастлива тому, что мы сегодня на первой ступени пьедестала, благодарна девчонкам за ту работу, что они проделали. Это что-то невероятное!

Когда Динара Алимбекова уходила первой со стрельбы, конечно, у меня по коже пробежали мурашки. Понимала, что сейчас вся ответственность ложится на мои плечи и я просто обязана поддержать успешное начало. Когда на последней стрельбе оставались три патрона на три незакрытые мишени, наступила проверка всего моего биатлонного профессионализма. К счастью, мне удалось справиться с этими мишенями, подарить радость болельщикам.

Нет слов… До сих пор не верю, что к финалу такой непростой для нас Олимпиады, когда столько сложностей пришлось преодолеть на протяжении первых гонок, нам, наконец, удалось подружиться с этим ветром, с этими погодными условиями, с этим Пхенчханом. Сегодня золото наше! Потрясающе!

— Уле-Эйнар Бьорндален уже поздравил?

— Да, он уже поздравил меня и всех девчонок. Сегодня он поддерживал нас на трассе, и это, наверное, тоже принесло какую-то удачу. Первый раз он появился на трассе, когда я завоевала серебро, и мы решили, что в четверг он обязан выходить на трассу вновь, поддерживать нас там.