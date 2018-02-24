В поликлиниках у белорусов начали требовать «лишние» документы 12 24.02.2018, 15:35

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В Минздраве решили, что граждане «злоупотребляют» своими правами.

Чтобы минчанам закрепиться в другой поликлинике, согласно инструкции, нужно написать заявление и предоставить паспорт. Но часто у людей требуют и другие документы, которые не указаны в нормативных актах. Во время прямой линии журналисты tut.by спросили у председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергея Малышко, почему так происходит.

Минчане закреплены за поликлиникой по ближайшему адресу от места регистрации. Но по закону «О здравоохранении», пациенты имеют право на выбор лечащего врача и организации здравоохранения. Чтобы это сделать, согласно инструкции о порядке оказания медицинской помощи, для перевода в другое учреждение нужно написать заявление в своей поликлинике и предоставить паспорт. По нормативным актам, больше никаких документов требовать не должны.

Но на практике все иногда оказывается иначе. Например, если вы живете с сожителем — могут попросить его заявление и паспорт; если у супруга — копию страницы паспорта с регистрацией; если снимаете жилье — договор аренды.

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко поясняет, что некоторые люди злоупотребляют своим правом и переводятся из одной поликлиники в другую слишком часто. Поэтому в учреждениях просят принести ряд сопроводительных документов, которые доказывали бы реальное место жительства (не регистрации в паспорте), по которому человеку удобно обслуживаться.

— Но человек может обратиться в администрацию учреждения только с заявлением и паспортом. В случае возникновения конфликтных ситуаций ему нужно обратиться в комитет по здравоохранению.