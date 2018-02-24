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Подарок Илона Маска: когда бесплатный интернет покроет всю планету

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  • 24.02.2018, 16:50
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Илон Маск

Идея глобального бесплатного доступа в сеть возникла еще в 2014 году.

22 февраля американская аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска совершила очередной прорыв, запустив в космос ракету-носитель Falcon 9 с тремя спутниками: испанским радиолокационным Paz, вывод на орбиту которого является основной целью, а также Microsat-2a и Microsat-2b – тестовые спутники для раздачи интернета.

"Обозреватель" расскажет, когда же земляне смогут опробовать "космический" интернет.

Начало истории

Работу над проектом SpaceX начала еще в 2014 году, но затем компания сосредоточилась на улучшении своей основной космической ракеты Falcon 9 и подготовке запуска Falcon Heavy, который то и дело откладывался.

К своим планам обеспечить недорогой широкополосный интернет во всем мире Маск вернулся уже в 2015 году. Тогда изобретатель оценил стоимость проекта в $10 миллиардов. К финансированию подключились Google и Fidelity Investments, которые в совокупности вложили в реализацию проекта $1 миллиардов.

В ноябре 2016 года компания SpaceX обратилась в Федеральную комиссию США по связи (Federal Communications Commission, FCC) с заявкой на разрешение запуска 4425 спутников для высокоскоростного доступа в интернет в глобальном масштабе. Когда в феврале 2018 года комиссия дала добро, SpaceX наконец-то смог отправить первые тестовые спутники в космос.

Что дальше

Если тестовый запуск пройдет успешно, то к 2019 году компания начнет первый этап проекта. На этапе SpaceX планирует вывести на орбиту 800 спутников для расширения доступа к интернету на территории США.

Всего в планах у Маска до 2024 года вывести в космос 4425 аналогичных спутников по всему миру. Размещаться они будут в диапазоне 1110-1350 км над уровнем земли, что обеспечить высокий уровень сигнала, скорость подключения и минимальный уровень задержки.

Второй планируемый комплект из 7518 спутников расположится на высоте около 320 километров. Благодаря низкой высоте их расположения по сравнению с другими существующими спутниками, задержка при передаче сигнала будет примерно в 20-25 раз ниже, чем у нынешних провайдеров.

Что сделано

Как известно, 22 февраля два тестовых спутника оказались в космосе. Уже 23 февраля Маск сообщил, что они приведены в действие и связываются с земными станциями. По его словам спутники будут пытаться сказать "привет, мир" уже в этот день.

При этом предприниматель шуточно "раскрыл" пароль от глобального интернета, написав в своем Twitter "пароль WI FI – "martians" (марсиане – Ред.)

По итогам Илон Маск собирается покрыть бесплатным интернетом весь мир, но чтобы им воспользоваться нужен будет терминал, который будет стоить от 100 до 300 долларов.


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