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В Ирландии начали строить квартиры за биткоины

  • 26.02.2018, 7:39

Крупнейшая строительная компания Hagan Homes намерена принимать биткоины к оплате за свои услуги.

«Биткоин является инновационным платежным средством, новым видом денег. По всему миру начинают принимать и использовать биткоин, наше решение — шаг навстречу рынку», — подчеркнул исполнительный директор компании Джеймси Хаган, сообщает forklog.com.

Он также отметил, что осознает риски, сопряженные с волатильностью первой криптовалюты, но добавил, что покупатели и продавцы уже разрабатывают различные способы для решения этой проблемы.

За налоговый период 2016/17 Hagan Homes задекларировала оборот на сумму 18 млн фунтов стерлингов, что стало почти самым продуктивным годом за 30 лет существования.

Ранее крупнейшая в Японии сеть магазинов бытовой электроники Yamada Denki заявила о намерении принимать к оплате биткоин.


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