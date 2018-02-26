Белорусские баскетболисты обыграли чемпионов Европы 1 26.02.2018, 21:35

Сборная Беларуси победила команду Словении со счетом 93:92.

Мужская сборная Беларуси одержала победу над действующими чемпионами Европы словенцами в домашнем матче квалификации чемпионата мира-2019 - 93:92.

Беларусь — Словения — 93:92 (26:24, 20:23, 29:27, 18:18)

Группа «А»: Испания — 6 (3), Словения — 6 (4), Беларусь — 5 (4), Черногория — 4 (3).

Отметим, что в следующий раунд квалификации пройдут 3 команды из каждой подгруппы.