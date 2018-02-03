YouTube будет маркировать ролики, созданные при поддержке государства 1 3.02.2018, 11:24

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На YouTube заявили, что будут предоставлять пользователям дополнительную информацию о видео.

Видеосервис YouTube для обеспечения большей прозрачности контента будет особенным образом маркировать ролики с государственным или общественным финансированием. Об этом сообщает официальный сайт видеохостинга.

На YouTube пояснили, что таким образом хотят добиться большей прозрачности для авторов видеороликов, рекламодателей и зрителей.

"Наша цель – предоставить пользователям дополнительную информацию, чтобы они смогли лучше понимать источники новостного контента, которые они предпочитают смотреть на YouTube", – пояснили в компании.

Информация о государственном финансировании материала будет отображаться над названием видеоролика. Пока функция доступна только на территории США. В дальнейшем специалисты YouTube хотят улучшать и расширять функцию.

На YouTube отметили, что введение новой функции – один из шагов по "улучшению авторитетности новостного контента".

В октябре 2017 года компания Google нашла доказательства попыток вмешательства России в выборы в США с помощью рекламы при помощи дезинформационной рекламы в YouTube, Gmail, DoubleClick и в поисковой системе Google.