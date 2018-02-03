Премьер Польши почтил память жертв Холокоста и поляков, спасавших евреев 3.02.2018, 13:27

Матеуш Моравецкий

Говорить правду о Холокосте – это не только долг Израиля, это также долг Польши, заявил премьер.

Вчера премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вместе с группой журналистов отечественных и зарубежных СМИ посетил Музей поляков, спасавших евреев, имени семьи Ульма в местности Маркова в Подкарпатском воеводстве, пишет Польское радио.

Юзеф и Виктория Ульма в 1942-1944 годах прятали евреев, спасая их от преследования нацистами. Вся семья Ульмов, состоящая из восьми человек, а также группа, скрывавшихся в их доме евреев, тоже из восьми человек, были убиты немцами 24 марта 1944 года.

Один из инициаторов создания Музея поляков, спасавших евреев, – вице-глава Института национальной памяти Матеуш Шпытма. По его словам, командир отделения, которое уничтожало евреев в местности Маркова, остался безнаказанным, а история семьи Ульма, которая спасала евреев от Холокоста, только недавно стала известна широкой общественности, говорит Матеуш Шпытма:

- На сегодняшний день семья Ульма стала символом поляков, которые спасали евреев. О них пишут и в Польше, и во всем мире. В 2013 году Институт Яд ва-Шем написал на своей странице в интернете, что семья Ульма является символом мартирологии поляков.

Находясь в местности Маркова, премьер Моравецкий возложил цветы на могиле семьи Ульма и у памятника, посвященному евреям, жертвам Холокоста, и неизвестным полякам, погибшим за помощь, которую они оказывали евреям.

Премьер также принял участие в дискуссии на тему польско-израильских отношений. В четверг в специальном обращении премьер Польши обратил внимание на то, что нужно вложить много труда, чтобы вместе рассказать о сложной польско-еврейской истории:

- Польское правительство четко говорит: нет места для ненависти и искажения истории. Говорить правду о Холокосте – это не только долг Израиля, это также долг Польши.

Музей поляков, спасавших евреев во время Второй мировой войны, в местности Маркова был открыт в 2016 году. В первый год его работы музей посетили около 50 тысяч туристов.