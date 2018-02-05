В Нью-Йорке прошел митинг в поддержку «Хартии-97» 4 5.02.2018, 7:56

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Участники акции протестовали возле консульства Беларуси.

4 февраля на Манхеттене (Нью-Йорк), возле консульства Беларуси состоялся пикет против подавления свободы и прав человека в Беларуси, и в поддержку демократических сил, противостоящих антинациональной диктатуре.

На пикете были затронуты темы блокировки сайта «Хартии-97», разработки нового варианта закона о «тунеядцах», наличия в стране политзаключенных, преследования инакомыслящих.

Инициатором пикета выступило Белорусско-Американское объединение «Погоня».

Участники акции вышли к консульству Беларуси с плакатами «Хартия» - это мы», «Свободу «Хартии-97», «Невозможно заблокировать правду!».

Около ста человек собрались возле Генконсульства Беларуси и прошли маршем к зданию ООН. С речью выступил председатель БАЗ «Погоня» Виталий Зайко.

Фото: charter97.org

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию