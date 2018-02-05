В Нью-Йорке прошел митинг в поддержку «Хартии-97»4
- 5.02.2018, 7:56
- 2,094
Участники акции протестовали возле консульства Беларуси.
4 февраля на Манхеттене (Нью-Йорк), возле консульства Беларуси состоялся пикет против подавления свободы и прав человека в Беларуси, и в поддержку демократических сил, противостоящих антинациональной диктатуре.
На пикете были затронуты темы блокировки сайта «Хартии-97», разработки нового варианта закона о «тунеядцах», наличия в стране политзаключенных, преследования инакомыслящих.
Инициатором пикета выступило Белорусско-Американское объединение «Погоня».
Участники акции вышли к консульству Беларуси с плакатами «Хартия» - это мы», «Свободу «Хартии-97», «Невозможно заблокировать правду!».
Около ста человек собрались возле Генконсульства Беларуси и прошли маршем к зданию ООН. С речью выступил председатель БАЗ «Погоня» Виталий Зайко.
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS