Олимпиада-2018: Стал известен состав женской сборной Беларуси по биатлону в спринте 1 5.02.2018, 22:30

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Гонка пройдет 10 февраля, начало в 14:15 по белорусскому времени.

Стал известен состав женской сборной Беларуси по биатлону в спринтерской гонке на 7,5 км в олимпийском Пхенчхане.

В ней выступят Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко и Надежда Писарева, информирует БТ.

Гонка пройдет 10 февраля, начало в 14:15 по белорусскому времени.

Как известно, в составе женской сборной Беларуси по биатлону на зимней Олимпиаде в Южной Корее 5 спортсменок. Пятая — Динара Алимбекова.

В понедельник белорусские биатлонистки одними из первых познакомились с трассой. Кстати, в Пхенчхане сейчас сильные морозы — до -20 ночью.

Олимпийские игры откроются 9 февраля.