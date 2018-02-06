Минчанка: Агентство нам сделало визы, а они оказались недействительными 6 6.02.2018, 18:01

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Туристы из Беларуси прилетели в Сингапур, а их депортировали.

Елизавета решила оформить визы для себя, мамы и 11-летней сестры через минское туристическое агентство, пишет onliner.by.

По ее словам, в процессе пришлось понервничать: визы они получили буквально за пару дней до вылета. Выдохнув, они благополучно отправились в Сингапур. Но в аэропорту их остановили миграционные службы. Двум женщинам и ребенку пришлось провести несколько суток в изоляторе...

Елизавета, ее мама и сестра — гражданки России, но имеют вид на жительство в Беларуси. Сама Елизавета живет в Минске уже 17 лет, ее мама и сестра — больше пяти.

— В августе я получила от своих бизнес-партнеров приглашение на конференцию в Сингапур, — говорит женщина. — Моя мама давным-давно мечтала там побывать. И я решила совместить деловую поездку с отпуском. Мы решили поехать втроем: я, мама и моя 11-летняя сестра.

Билеты я купила еще в октябре, забронировала отель и оплатила 100% за все 17 дней. Тогда же решила узнать и про визу. Я отыскала турагентство «Два солнца», там мне сказали, что так рано не стоит обращаться. Мол, лучше всего за месяц до даты вылета.

«Они со мной не составили ни договора, никаких документов, подтверждающих факт оплаты, не дали»

Поскольку вылет у минчанки и ее родственников был запланирован на 23 января, она обратилась за визой в декабре. Говорит, принесла все свои документы: приглашение на конференцию (партнеры из Берлина сделали его и на маму, и на сестру женщины), подтверждения оплаты отеля, участия в конференции, отеля и авиабилетов. Визу она должна была получить онлайн, агент обещал ей прислать на почту.

— Сам консульский сбор был по 30 евро с человека, и еще по 15 евро агентство взяло за свои услуги, — говорит Елизавета. — Правда, здесь есть нюанс. Они со мной не составили ни договора, никаких документов, подтверждающих факт оплаты, не дали. Если честно, на тот момент я просто доверилась этому агентству и надеялась, что получу все документы уже вместе с визами.

А дальше, по словам Елизаветы, начались проблемы. Визы, которые ее партнеры получали за 2—3 дня, ей делали несколько недель.

— Меня кормили завтраками каждый день. Мол, все будет хорошо, не волнуйтесь, все будет в порядке. За пять дней я уже стала волноваться, писала туроператору, но меня только успокаивали. Не было виз и в пятницу, 19 января, хоть вылет в Москву у меня был запланирован рано утром. В общем, я получила визы только в субботу. Директор агентства прислал их мне в Viber, я попросила переслать их на почту. Ни договора, ни чеков об оплате не пришло.

«Нам фактически двое суток пришлось сидеть в следственном изоляторе»

Женщина говорит, что времени ругаться с агентством по поводу чеков и договора не было. Ранним утром 22 января она вместе с мамой и сестрой вылетела в Москву. Оттуда днем они отправились в Сингапур. В местный аэропорт женщины прибыли рано утром уже 23 января. И тут их ждали неожиданности.

— В самолете Москва — Сингапур было еще несколько участников конференции из России. Так вот они прошли паспортный контроль очень быстро, — объясняет Елизавета. — Наши документы миграционная служба проверила, но с ними оказалось что-то не то. Нас попросили пройти в специальную комнату с магнитным замком, там нас сфотографировали на фоне шкалы, как преступников, сделали отпечатки пальцев и оставили ждать, ничего толком не объяснив. Мы просидели там около 4 часов. Ни пить, ни есть не разрешали, что с нашим багажом, мы тоже не знали. Очень странная ситуация была. Потом под конвоем нас отвели в полицию. Я все это время созванивалась с мужем, он пытался как-то решать вопрос. В итоге выяснилось, что наши визы были недействительными. Тут нужно пояснить один момент. Сингапурские визы имеют специальный штрихкод и номер. Так вот по этим номерам и штрихкодам уже была выдана виза для других людей, а не на наши имена, как на распечатке.

Елизавету, ее маму и сестру отвели в следственный изолятор. По словам женщины, у них забрали все личные вещи, телефоны и так далее, разрешили только взять журнал.

— Там мы узнали, что из-за проблем с визой нас будут депортировать. Полиция объяснила, мол, ладно бы просто виз не было. А так фактически мы въезжали по фальшивым документам, и за это ответственность строже. Потом они показали депортационные бумаги и выяснилось: вылет в Москву у нас только 25 января, — говорит Елизавета. — То есть нам фактически двое суток пришлось сидеть в этом изоляторе. Там находилось 30 человек, все, кто нелегально пытался въехать в Сингапур.

— Постоянно горел свет, каждые полчаса-час кто-то уходил, кто-то приходил. Ни поспать, ни отдохнуть, так мы и просидели до 25-го. Почти двое суток. Звонить нам разрешали раз в сутки. Я узнала, что муж отыскал посла РФ, тот тоже пытался как-то посодействовать. Мы были вымотаны, все время сидели, почти не спали: у мамы начались проблемы со здоровьем. Ей 52 года, у нее был перелом год назад, и он стал болеть. Мы пытались узнавать, что и как там, а нам только отвечали: «Ждите».

25-го числа Елизавета, ее мама и сестра вылетели в Москву. За час до вылета им вернули багаж и с конвоем сопроводили в самолет. Паспорта они получили уже в Москве.

— Там приключения продолжились. Пограничники отвели нас в свое отделение, допросили. Я рассказала все как есть. Через два часа нас все-таки отпустили. Мы еле-еле успели на самолет до Минска, — говорит Елизавета. — Первым делом связалась с агентством. Директор Денис, который нам высылал визы, извинялся и просил не обращаться в правоохранительные органы. Мол, он готов частично даже компенсировать убытки. Мы с ним договорились на определенную сумму и о том, что 3 февраля он ее вернет. Но этого не произошло. На данный момент он вообще перестал выходить с нами на связь. Конечно, ситуация просто вопиющая. Мы потеряли деньги, я не смогла встретиться с партнерами, теперь из-за этого придется нести дополнительные траты и ехать на встречи в Берлин и Лондон. Из-за него моя мама и сестра пережили все эти неприятности. Мы попытались решить вопрос мирно, но не получилось, как видите.

Директор агентства: «У нас даже договора не было, мы им просто помогали»

За комментариями журналисты обратились в туристическое агентство «Два солнца». Как рассказал директор Денис, ситуация выглядела не совсем так, как описала ее Елизавета.

— Я думал, что у нас нет с ними никаких больше вопросов, но вижу, что есть, — рассказал он. — У нас с этим человеком не было никаких договорных обязательств. Мы им исключительно помогали. Потому что платных услуг, на которых бы зарабатывала компания, никаких не было.

— Но Елизавета утверждает, что платила деньги за услуги вашей компании...

— Консульский сбор она оплачивала, да. У нас есть общие знакомые, и мы на сегодняшний день ей помогали. Они оформляли визу в Сингапур по бизнес-поездке, у них было письмо с приглашением, и в него был вписан ребенок. И изначально, когда мы им помогали оформлять визу, я им сказал, что это не есть хорошо. Мы помогали со своей стороны, связывались с миграционной службой Сингапура, у нас есть от них все письма. Получилось, что компания, которая не получала прибыли, а просто помогла людям сделать документы, сегодня будет страдать. Мы сейчас будем на ее слова реагировать, я буду писать заявление в суд, так как у нас не было договора.

— Но визу вы все же оформили. Как так вышло, что женщин депортировали?

— Им присвоили определенные номера виз, эти визы им согласовали. Но у Сингапура в связи с большим потоком туристов бывает много всяких накладок. Возможно, эти номера присвоили другим людям, я не могу точно сказать, как они работают, так как мы работаем не с ними напрямую, а через посредническую компанию. Но важно помнить, и об этом информация есть везде, что, когда Сингапур выдает визы, турист сам должен ее проверить на сайте миграционной службы. Информация об этом есть на самой визе. Точно так же при покупке билета на самолет: вы должны удостовериться, нет ли у вас переноса вылета и так далее. И это делает не компания, которая вам продала услугу, а это делает сам человек. Приблизительно такая же ситуация и здесь.

Более того, насколько я понял из ответа миграционной службы, их отправили на допконтроль из-за того, что в бизнес-приглашении были указаны данные ребенка. Потом было дополнительное рассмотрение. Мы поспособствовали, чтобы им сделали не бизнес-визу, а туристическую. Номера виз мы сбросили другу Елизаветы, который здесь со мной курировал эти вопросы. Но, к сожалению, сингапурские власти приняли решение о депортации и предложили уже в Москве снова сесть на самолет и вернуться уже по туристической визе.

Сейчас кто-то пытается обвинить меня, что я что-то там не проверил. Но у нас такое количество людей, что проверить всех физически невозможно, так как каждый день визы идут потоком. Если уже человек нашел ошибку, то он связывается с компанией и пытается решить этот вопрос. На тот момент это была помощь людям, а сейчас такое ощущение, что кто-то хочет вымогать из меня деньги.