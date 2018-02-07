Видеофакт: Блогер выстроил подвижный лабиринт с шариками 7.02.2018, 13:23

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Глядя на ролик, кажется, что шарики не остановятся никогда.

Видеоблогер показал видео с целой системой из дощечек, магнитов, пружин и резинок, по которой по инерции катаются маленькие шарики — марблы. И глядя на ролик, кажется, что они не остановятся никогда. Но если захотите повторить так же — подумайте, хватит ли у вас терпения и свободного времени, пишет medialeaks.ru.

Автор YouTube-канала The blue marble снял залипательное видео о катающихся шариках. Он выстроил для них на столе подвижный лабиринт, который как единый механизм управляет марблами. Кажется, что эта система никогда не остановится. И хотя видео длится всего полторы минуты, от него невозможно оторваться.

Создать отлаженный механизм было непросто. Автор говорит, что у него ушло три месяца и 500 неудачных дублей, прежде чем шарики прошли предназначенный им путь без сбоев. Труднее, пожалуй, попасть шариком в кофемашину, как в самой сложной версии бирпонга, хотя и это возможно.

Особенно трудно было с тяжёлыми мраморными шариками, которые не так просто оказалось заставить двигаться по инерции.

Самая тяжёлая часть заключалась в том, чтобы найти различные способы заставить мрамор катиться вверх по столу (магниты, падающий вес, катапульта…). И поскольку все движения механизма должны быть вызваны мраморным шариком, все трюки очень нестабильны. Большинство неудач произошло, когда шарик падал раньше, чем ожидалось.

Однако усилия стоили того. Видео стало вирусным, и его уже посмотрели почти полмиллиона человек. Подозреваем, что многие не по одному разу.

Видео, от которого невозможно оторваться, можно создать не только при помощи физических предметов. Его можно и нарисовать, более того, сделать из этого целую игру.

Такая уже существует, и она про котика-машиниста. Вы помогаете котику развозить пассажиров на маленьком трамвае. Причём какой-то цели у игры нет. Главная задача — наслаждаться завораживающими нарисованными пейзажами и слушать успокаивающие звуки природы.