Ушел из жизни актер Геннадий Гарбук 12 7.02.2018, 19:12

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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Народный артист Беларуси скончался в среду на 84-м году жизни.

Народный артист Беларуси Геннадий Гарбук скончался 7 февраля в Минске, сообщает сайт Купаловского театра.

Геннадий Гарбук родился 24 июля 1934 года в деревне Глыбочка Ушацского района. В детстве он заболел малярией, которая в послевоенное время лечилась хинином. Одно из его побочных действий — близорукость. В итоге профессии, о которых в детстве мечтал Гарбук, оказались для него недостижимы, и он поступил в Белорусскій театрально-художественный институт по специальности «Актер драматического театра» (курс народного артиста БССР Дмитрия Орлова). С 1958 года актер работал в театре имени Якуба Коласа в Витебске, а затем в 1962 году перешел в Купаловский, на сцене которого играл до самой смерти.

В роли Василя в спектакле "Люди на болоте", 1966 год. Лилия Давидович в роли Ганны

Фото: архив Купаловского театра

В разное время Гарбук сыграл несколько ролей в экранизации «Людей на болоте» Ивана Мележа: Василя Дятлика в спектакле и телеспектакле Александра Гутковича, Апейку в телефильме «Дыхание грозы» и отца Ганны в картине Виктора Турова. За телеспектакль он удостоился Госпремии БССР. За роль Чернушки в фильме Турова получил Госпремию СССР. Помимо кино и телевидения, Гарбук почти 20 лет играл Василя на сцене Купаловского в спектакле Бориса Эрина.

Фото: архив Купаловского театра

В кино его также прославила роль Петрока в знаменитом фильме «Знак беды», который Михаил Пташук снял по одноименному произведению Василя Быкова. На Международном кинофестивале в Загребе (Югославия) Гарбук стал лауреатом за лучшую мужскую роль в этой картине. Тогда фильм получила много наград и обошел боевик «Взвод», получивший «Оскара» за спецэффекты. Кроме того, «Знак беды» вошел в список 10 самых лучших фильмов о войне лондонского музея киноискусства.

В роли Степана Крыницкого. "Павлинка". 2000 год

Фото: архив Купаловского театра

В последние годы Гарбук продолжал выходить на сцену в текущем репертуаре Купаловского театра. Зрители, которые только недавно пришли в Купаловский, могли увидеть его в ролях Никиты («Вечер» Алексея Дударева), Тихона Протосовицкого («Пинская шляхта» Дунина-Мартинкевича), Евдокима Захаровича Жигалова («Свадьба» Антона Чехова), Кучерена («Не мой» Алеся Адамовича), Чернушки («Люди на болоте» Ивана Мележа), Полковника («Листопад. Андерсен» Ивана Мележа), Андрея Степановича («Любовь как милитаризм» Петра Гладилина).

Геннадий Гарбук с молодости занимался спортом, имел второй разряд по плаванию, он более 20 лет занимался йогой.