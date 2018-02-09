Стало известно, когда безвизовый въезд через аэропорт Минск увеличат до 10 дней 9.02.2018, 17:09

Уже принято соответствующее решение.

Срок безвизового въезда через Национальный аэропорт Минск этим летом может увеличиться до 10 дней. Об этом заявил вице-премьер Анатолий Калинин на итоговой коллегии Минтранса, передает БелТА.

«Что касается безвиза, то у нас сегодня 10 дней — Брест, Гродно и 5 дней — через Национальный аэропорт. Есть поручение для МИД в течение этого года, наверное, в июле-августе будет уже 10 дней через Национальный аэропорт», — заявил чиновник.

Калинин поручил руководству Национального аэропорта Минск и авиакомпании «Белавиа» создать необходимые условия для гостей страны.

Пятидневный безвизовый въезд в Беларусь для иностранных туристов начал действовать в феврале 2017 года. С 1 января 2018-го срок безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестчины и Гродненщины был продлен до 10 дней.