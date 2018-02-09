NASA создает подводную лодку для освоения спутников Сатурна 2 9.02.2018, 17:30

Субмарина способна выдерживать супернизкие температуры.

Специалисты NASA в сотрудничестве с учеными Вашингтонского университета работают над созданием подводной лодки для исследования углеводородных водоемов. В течение ближайших 20 лет субмарина может быть запущена к спутнику Сатурна, пишет Phys.org.

Исследователи воссоздали условия Титана при помощи криогенной лаборатории, поскольку температура на его поверхности составляет минус 170-180 градусов Цельсия.

В ходе испытаний в камеру добавлялась жидкая смесь, в состав которой входили метан и этан. В эту смесь после погружали небольшой нагревающий картридж, который должен был помочь понять, как тепло от подводной лодки повлияет на гидродинамические характеристики.

Также учеными была разработана специальная видеокамера и оптическое устройство бороскоп. Последнее может работать в экстремальных условиях, включая низкие температуры и высокое давление.

Ранее сообщалось, что NASA показало панорамное видео из центра Млечного Пути, снятое в формате 360 градусов.