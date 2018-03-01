Мюнхенская речь - 2. Тактика прыгнувшей крысы 4 Александр Хоц, Facebook

1.03.2018, 23:19

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Путинизм, наследующий советские комплексы, закономерно наследует и финал «советской цивилизации».

Милитаристские угрозы Путина в адрес Запада, как ни странно, не могут не порадовать своим роковым драйвом.

Речь в Манеже, судя по всему, ждёт судьба программного документа. Очевидно, что это заявка лидера, прочно вставшего на рельсы СССР - в пору гонки вооружений и холодной войны. Чем закончилась для "страны советов" милитаризация неэффективной экономики - напоминать не надо.

Имперские бредни о военном "паритете" России и стран НАТО (при падающем уровне жизни, экономическом кризисе и растущей изоляции) - абсолютно "советский" путь к гарантированной катастрофе.

Это означает очень простую вещь: имперская "разруха в головах", приведшая к развалу СССР, продолжает определять менталитет путинской "элиты", - с тем же самым исходом, который маячит в финале путинской эпохи.

Путинизм, наследующий советские комплексы, закономерно наследует и финал "советской цивилизации", надорвавшейся в (военной, экономической, идеологической) гонке с западным миром.

Но если "Мюнхенская речь" Путина звучала на фоне экономического роста и шальных сырьевых доходов, нынешний всплеск анти-западного драйва - очевидно происходит в условиях стагнации и кризиса системы.

Заведомо провальный курс, усугубляющий проблемы и без того хиреющей экономики.

Пользуясь примером из путинских мемуаров, можно сказать, что Путин выступил в роли загнанной в угол крысы, прыгнувшей на врага. Вот только сама эта "крыса" - не в лучшей физической форме: стареющая особь без внятного будущего, для которой скалить зубы - единственный способ держать крысиную стаю в страхе - в надежде на слабые нервы врага.

Вряд ли стоит гадать какова судьба агрессивной особи, то и дело шныряющей под ногами. Жильцы производят дератизацию дома...

И если до аннексии Крыма и атаки на избирательную систему США говорить о реальной гонке вооружений не приходилось, - громкий путинский анонс новых видов вооружений, угрожающих странам Запада (не сомневаюсь) всерьёз запустит процесс усиления НАТО, военного сдерживания и политической изоляции страны-агрессора.

С известным результатом, - поскольку предельная милитаризация советской экономики и "новейшие военные разработки" СССР не помогли, а погубили его.

Невероятный контраст двух соседних фрагментов речи - о "прорывном развитии" экономики России и новейших вооружениях - не мог не броситься в глаза: вялый, скучный и сбивчивый оратор, рассуждающий о "создании оптимальных условий" для развития бизнеса - на глазах преобразился, перейдя к любимым игрушкам ("кинжалам", "сарматам" и гиперзвуковым ракетам). Огонь в глазах, дешёвое позёрство, весёлое оживление зала, - вставшего в едином порыве под кадры о ракетной атаке на США.

Скучающие, вялые лица "элиты" (потные, обвисшие, лоснящиеся, с сонным взглядом, являющие яркие черты кремлёвского паноптикума) - в момент преобразились, озарились и оскалились в порыве имперского "патриотизма".

Не экономика, не свободы и гарантии бизнеса в России, не условия экономического развития, - а милитаристские результаты сильной экономики - в виде уникальных военных игрушек, способных вернуть путинской "элите" статус имперских хозяев жизни, - волновал манежное сборище.

Смысл милитаризма заключался для них в гарантиях "суверенного права" "элиты" воровать и дальше, гарантируя право жулья распоряжаться ресурсами страны. "Патриотизм" клептократии - имеет свой особый и мощный мотив, неведомый прочему населению..

И в этом был особый позитив "исторической речи" их вождя (который вряд ли понимал перспективы избранного курса). Путинская речь означала лишь одно: на российской экономике можно ставить крест. Прямо сейчас, не дожидаясь конца говорильни.

Имперские, милитаристские задачи нового шестилетнего срока Путина - несовместимы с самой природой экономического развития. Тем более - "прорывного".

Так что, здравствуй, совковое прошлое, - ты и есть наше "светлое" будущее. Поблагодарим президента за честность: он анонсировал развал страны и экономики, не понимая связи между имперским "рывком" к могуществу и подрывом национального благополучия.

И чем позднее режим осознает гибельность имперского курса, - тем больше шансов у общества расстаться с имперским прошлым, выбравшись с трудом из-под обломков путинской системы.

Александр Хоц, Facebook