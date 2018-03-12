Лукашенко передали почти 80 тысяч подписей в защиту маршрутчиков 14 12.03.2018, 21:47

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Каждая четвертая подпись в коллективном обращении из Слуцка.

Принято и зарегистрировано коллективное обращение белорусов к Лукашенко с 74 179 подписями в защиту маршрутчиков под ним.

Как пишет kurjer.info, об этом сообщили в группе «Транспорт Беларусь» во «ВКонтакте».

«Теперь осталось дождаться ответа, но пока власть будет думать — мы можем помочь ускорить этот процесс и донести важность этого вопроса еще и через личные обращения», — написал в группе один из еe активных участников, программист Максим Новиков.

Напомним, что за две недели в защиту маршрутчиков подписались 80 000 белорусов, из них 20 000 — в Слуцке.

Чтобы выразить своe мнение и поделиться своей историей, можно обратиться письменно в следующие инстанции:

Администрация Лукашенко

Адрес: 220 016, г. Минск, ул. К. Маркса, 38

Телефон: (8−017) 222−32−17 Факс: (8−017) 226−06−10

Совет министров

Адрес: 220 010, г. Минск, ул. Советская, 11, дом правительства

Телефон: (8−017) 222−61−05 Факс: (8−017) 222−66−65

«Совет республики» «национального собрания»

Адрес: 220 016, г. Минск, ул. Красноармейская, 4

Телефон: (8−017) 222−66−94 Факс: (8−017) 222−66−94

«Палата представителей» «национального собрания»

Адрес: 220 010, г. Минск, ул. Советская, 11, дом правительства

Телефон: (8−017) 222−35−14 Факс: (8−017) 227−37−84

Комитет государственного контроля

Адрес: 220 050, г. Минск, ул. К. Маркса, 3

Телефон: (8−017) 227−20−15 Факс:(8−017) 289−14−84

Напомним, 28 февраля представители служб маршрутного такси начали собирать подписи случчан для коллективного обращения к Лукашенко, чтобы поддержать предпринимателей и сохранить междугородние перевозки пассажиров частниками.