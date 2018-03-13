140 конгрессменов потребовали от Трампа новых санкций против России 13.03.2018, 7:31

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Конгресс настаивает на дополнительных законодательных мерах.

Представители демократического меньшинства в палате представителей конгресса составили петицию, в которой потребовали от президента Дональда Трампа ввести новые санкции против России за вмешательство в президентские выборы 2016 года, пишет The Hill.

Всего обращение к президенту подписали 140 депутатов. Они напомнили, что летом 2017 года более 400 депутатов нижней палаты от обеих партий приняли закон о противодействии противникам США путем санкций (CAATSA). Президент Дональд Трамп подписал его 2 августа 2017 года.

«Ваши действия за последний год показали, что вы будете постоянно оправдывать президента [Владимира] Путина и отрицать его признанное содействие вашей кампании в 2016 году», — говорится в письме.

«Этими последними действиями вы игнорируете закон и прерогативы равноправной ветви власти и даете понять России, что ничего не сделаете, чтобы остановить дополнительное вмешательство в наши выборы», — заявили авторы послания.

«Мы предоставили вам инструменты, необходимые для решения этой задачи. Если вы продолжите держать эти инструменты на полке, мы будем настаивать на дополнительных законодательных мерах с более строгими требованиями. Если вы отказываетесь защищать США от враждебного иностранного правительства, конгресс должен действовать самостоятельно», — предупредили демократы.

Ранее 17 февраля Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил о разработке новых санкций против России и назвал конкретные сроки их введения. «Вы можете рассчитывать, что санкции будут введены в ближайшие 30 дней», — сказал тогда Мнучин. «Мы применяем все существующие санкции и вводим новые», — добавил он.

Расследованием вмешательства России в выборы в США, а также обвинений команды Трампа в связях с Россией, занимаются несколько организаций. Комиссия комитета по разведке палаты представителей, большинство в которой — республиканцы, заявила о завершении расследования, поскольку ни одного свидетельства связи Трампа и его команды с Москвой за 14 месяцев работы найти не удалось.

Комиссия комитета по разведке сената продолжает свою работу. Спецпрокурор Мюллер, назначенный в мае 2017 года, также не опубликовал пока ни одного свидетельства связи Трампа с Россией, однако обвинил 13 россиян и три юридических лица во вмешательстве в выборную кампанию.