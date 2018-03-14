Минтруда о маленьких пенсиях: Дети должны заботиться о родителях 15 14.03.2018, 12:40

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Белоруска обратилась к властям с жалобой на размер пенсии.

Замминистра труда и социальной защиты Александр Румак на прямой линии рассказал об увеличении пенсионного возраста и размерах пенсий в Беларуси, пишет kp.by.

На прямую линию дозвонилась жительница агрогородка Корма, пенсия которой – 290 рублей, из которых 170 уходят на коммуналку и лекарства.

- Да, дети помогают. Но мне стыдно у них брать деньги, я же всю жизнь отработала. А ведь такую же пенсию получают и те, кто палец о палец не ударил, - пожаловалась белоруска.

- Нет ничего зазорного в том, чтобы дети заботились о своих родителях: вы же всю жизнь их растили, помогали им. Теперь настал их черед вас поддержать, - ответил Александр Румак. – А тот, кто нигде не работал, и близко такую пенсию, как у вас, не получает. Им выплачивают социальную, которая сегодня составляет около 100 рублей. Ваша исчислена с учетом трудового стажа. Похвально, что вы продолжали работать, достигнув пенсионного возраста. Но эти годы в расчет не берутся.

Еще один вечный вопрос – повышение пенсионного возраста. Сейчас женщины могут уйти на заслуженный отдых в 56 лет, а мужчины – в 61 год, но пенсионный возраст будет повышаться на полгода каждый год до тех пор, пока не достигнет 58 и 63. Что потом?

- Пока нынешняя программа повышения пенсионного возраста не реализована до конца. Рано загадывать наперед, но не исключено, что к вопросу повышения пенсионного возраста нам придется вернуться, - ответил Александр Румак.