Режиссеры Гофман и Сенцов удостоились премий «Карпатская Европа общих ценностей» 14.03.2018, 17:20

Режиссеры из Польши и Украины стали лауреатами престижной премии.

Режиссеры из Польши и Украины Ежи Гофман и Олег Сенцов стали лауреатами премии «Карпатская Европа общих ценностей». Премия присуждается в рамках форума «Европа-Украина», который проходит с 13 марта в местности Ясёнка, сообщает «Радио Польша».

В благодарственной речи Ежи Гофман отметил, что его отношение к Украине отражает взгляды Юзефа Пилсудского и Ежи Гедройца. Он также выразил опасения по поводу ситуации Олега Сенцова: «При всем уважении к премии я вынужден отметить, что лично Олегу Сенцову, который находится в заключении, не помогут наши петиции, наши премии. Они лишь усложнят ему жизнь. Ему могут мстить за то, что мы здесь о нем помним, о нем напоминаем и отдаем ему честь. Однако, другого выхода нет».

Напомним, что Ежи Гофман является режиссером кинокартин «Пан Володыёвский», «Потоп», «Огнем и мечом», «Знахарь» и других. В 2008 году он снял документальный фильм «Украина. Становление нации».

Олег Сенцов – украинский кинорежиссер, который был арестован в Крыму 11 мая 2014 года по подозрению в подготовке теракта. В сентябре 2015 года российский суд приговорил украинца к 20 годам колонии. Правозащитные организации требуют освобождения политузника.